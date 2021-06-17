نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل ملصقات واتساب الى تليجرام بكل سهولة لهواتف الاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل ملصقات واتساب الى تليجرام لم يعد بالأمر الصعب، إذا بدأت في استخدام تليجرام مؤخرًا وتريد ملصقات واتساب فهذه المقالة مناسبة لك، فغالبًا ما يكون الملصق مكملًا مثاليًا للرسالة لأنه يضفي لمسة من الفكاهة أو السخرية التي تبحث عنها أو يعكس مزاجك ببساطة، بالإضافة إلى نقل ملصقاتك من تطبيق إلى آخر، يمكنك إنشاء حزمة بها جميعًا حتى تتمكن من استخدامها بسهولة في محادثاتك، تابع القراءة لمعرفة كيفية نقل ملصقات واتساب الى التليجرام على Android و iPhone.

نقل ملصقات واتساب الى تليجرام

يبحث الكثير عن طريقة نقل ملصقات واتساب الى تليجرام و خيارات للحصول على بعض وظائف الواتساب على التليجرام، والكثير يتساءل هل من الممكن استخدام ملصقات الواتس أب على تطبيق التليجرام، وهذا ما سوف نعرفه.

عند استخدام البعض لتطبيق التليجرام، من السهل إدراك أنه من الممكن أن نفقد جميع ملصقات واتساب الى تليجرام التي قمنا بحفظها من قبل على الواتساب، ولكنك لم تفقد شيئًا سواء في هواتف الأندرويد أو الأيفون، حيث يمكنك نقل جميع ملصقاتك من منصة رسائل إلى أخرى، إنه لأمر سهل، ونظرًا لأن الواتساب أكثر شيوعًا من التليجرام؛ فإن جميع الملصقات الخاصة بك عادةً ما تكون موجودة في الواتس أب، لكن إذا كنت تريد أيضًا استخدام التليجرام، يمكنك أن تقوم بنقل هل هذا الملصقات معك.

كيفية نقل ملصقات واتساب الى تليجرام

أصدرت الشركة الخاصة بتطوير تطبيق الواتس أب منذ فترة طريقة مميزة وجديدة في إرسال رسائل عن طريق ملصقات، هذه الملصقات تعبر عن أِشياء تعبيرية كثيرة، وبالفعل حدثت ضجة كبيرة بهذه الملصقات حتى وقتنا هذا، ولكن البعض يتساءل عند استخدام التليجرام عن مدى إمكانية استخدام نفس هذه الملصقات في تطبيق التليجرام؟

نعم يمكنك استخدام هذه الملصقات بكل سهولة في التليجرام والعمل على نقل ملصقات واتساب الى تليجرام وسنتعرف على خطوات نقل الملصقات من الواتس أب إلى التلجرام سواء في الأيفون أو الأندرويد الآن:

عليك فتح تطبيق التليجرام ثم الدخول على عن الملصقات أو Stickers .

ثم خيار ملف أو file الموجود أسفل الشاشة.

الدخول على internal storage أو التخزين الداخلي.

البحث في القائمة على الواتس أب وندخل عليها.

ستظهر لنا عدة اختيارات نختار منها Media أو الوسائط.

ستظهر قائمة نختار منها واتساب ستيكر Whatsapp stickers

سوف نجد جميع الملصقات التي تم حفظها داخل تطبيق الواتس أب، ستختار ما تريده منهم وتضغط موافقة وستجدها على التليجرام بكل سهولة.

ويمكنك الآن استخدام جميع ملصقاتك التي قمت بحفظها منذ فترة على الواتساب عند استخدامك لتطبيق التليجرام.