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عمر شويل - جدة حيلة بسيطة لمستخدمي أندرويد لتسريع الإنترنت ومضاعفة سرعة متصفح جوجل كروم، يعد Google Chrome أحد أكثر متصفحات الويب شيوعًا وأهمية على أجهزة الكمبيوتر وقد تمكن من وضع نفسه بنفس الطريقة داخل الأجهزة المحمولة، وبالتأكيد ما يجعل هذا المتصفح جذابًا بشكل أساسي هو توافقه وسهولة استخدامه وسرعة التحميل، ونريد أن نتحدث إليكم عن هذه النقطة الأخيرة على وجه التحديد، فعلى الرغم من أنه متصفح سريع للغاية إلا أن هناك طريقة بسيطة للغاية لتحسين أدائه. لذلك تابع هذا الموضوع لمعرفة هذه الحيلة، والتي ستساعد متصفح Google Chrome في تحميل الصفحات بشكل أسرع على جهاز Android الخاص بك.

طريقة تسريع الإنترنت في الجوال

إذا كان هناك شيء يجب أن يميز المتصفح الجيد فهي سرعته تحديدًا، وهو الشيء الذي يحسن تجربة المستخدم ويحدث فرقًا مقارنة بالبدائل الأخرى. وفي هذه الحالة يتمتع Google Chrome بأداء رائع للغاية، ومع ذلك فإن تطبيق هذه الحيلة الصغيرة سيكون أفضل. فسوف يسمح هذا الإعداد لـ Chrome بالتحميل المسبق لصفحة الويب التي تريد زيارتها، مما يجعل المحتوى يظهر في وقت مبكر وبالتالي تقليل وقت الانتظار عند تحميل الموقع.

زيادة سرعة متصفح جوجل كروم

لتفعيل تلك الميزة على جهازك الذي يعمل بنظام Android انتقل إلى تطبيق Google Chrome، بمجرد دخولك المتصفح انتقل إلى النقاط العمودية الثلاث الموجودة في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، وعند عرض القائمة انقر فوق قسم “الإعداد”. انتقل الآن إلى “الخصوصية والأمان” وقم بتنشيط خيار “تحميل الصفحات مسبقًا لتسريع التصفح والبحث” أو “تحميل الصفحات مسبقًا”. من خلال تنشيط هذه الميزة ، ستجعل تجربة التصفح أسرع ويمكنك إجراء عمليات البحث الخاصة بك في وقت أقل.

وكما سترى من خلال التجربة أنه من السهل جدًا تحسين وقت تحميل صفحات الويب إلى المتصفح من Google Chrome. طبعا يجب مراعاة أن تفعيل هذه الوظيفة لها نقطة سلبية وهي زيادة المتصفح من استهلاك بيانات الجوال الخاصة بك إلى حد كبير ، لذلك فسوف يساعدك تفعيل تلك الميزة إذا كنت مشتركاً في باقة إنترنت غير محدود أو متصلاً بشبكة WiFi ، حيث يمكنك الاستمتاع بسرعة تحميل أسرع على الصفحات التي ترغب في زيارتها.