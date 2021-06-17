هاتف جديد من ريلمي Realme C21 | مواصفات مناسبة بسعر رخيص

منذ فترة أعلنت شركة ريلمي عن أحدث هواتفها من عائلة C وهو هاتف Realme C21 ، وتعد هذه الفئة من هواتف شركة ريلمي موجهة بشكل كبير للأسواق الاقتصادية من الهواتف مثل هاتف Realme C25s وكذلك هاتف Realme C25.

مواصفات هاتف Realme C21:

‌يأتي الهاتف بوزن حوالي 190 جراماً.

‌يأتي كذلك مع خامات من البلاستيك poly carbonite كأغلب هواتف الشركة ، بالإضافة إلى إطار من البلاستيك أيضاً.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌كما يمكن أيضاً إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين وذلك في منفذ منفصل.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة ريلمي الخاصة Realme UI.

‌تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.5 إنش من نوع IPS LCD بجودة HD+ مع دقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة 270 بكسل لكل إنش.

‌كما تحتل الشاشة نسبة 89.5% من جسم الهاتف ، بالإضافة إلى أن سطوع الشاشة يصل إلى 400 شمعة.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Helio G35 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌يحتوي المعالج علي أربعة أنوية بتردد 2.3 جيجا هيرتز من نوع Cortex A53 ، الأربعة الأخري من نفس النوع لكن بتردد أقل يصل إلى 1.8 جيجا هيرتز.

‌وكذلك يوجد أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع IMG GE8320.

‌يتوفر الهاتف بإختيارين من سعة التخزين : 32 جيجا مع 3 جيجا رام ، أو 64 جيجا مع 4 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين الهاتف من نوع eMMC 5.1.

الكاميرات وتصوير الفيديوهات:

‌كاميرا السيلفي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم الـHDR وكذلك تصوير panorama.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فيوجد بالهاتف ثلاث كاميرات : الأولي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الماكرو.

‌أما الثالثة والأخيرة فتأتي مشابهة للكاميرا الثانية حيث تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ولكنها خاصة بالعزل والتصوير البورترية.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، كما يوجد كذلك فلاش ليد.

‌يمكن تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية سواء بالكاميرات الأمامية أو الخلفية.

مواصفات أخري:

‌كما المتوقع سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌وكذلك لا يدعم الهاتف خاصية NFC كأغلب هواتف هذه الفئة السعرية.

‌يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.

‌البصمة موجودة في ظهر الهاتف أسفل الكاميرات ، مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة كذلك.

‌البطارية تأتي بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-poly تدعم الشحن بقدرة 10 وات فقط ، وكذلك تدعم الشحن العكسي أيضاً.

‌مدخل الشحن من نوع microUSB 2.0 وليس Type C كأغلب هواتف 2021.

‌ يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق.

سعر هاتف Realme C21:

تم الإعلان الرسمي عن الهاتف في كلا من ماليزيا والهند فجاء بسعر

120$ لنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام ، أو ما يساوي 1900 جنية مصري

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في مصر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.