اشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile عبر الموقع الرسمي في ثواني معدودة

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، من أكثر ما يشغل عمليات البحث بشكل كبير في الوقت الحالي هو البحث عن شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، وكان ذلك بعد صدور آلاف الروابط المزيفة التي انتشرت بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى سرقة اللاعبين، سواء كان عن طريق سرقة أموال اللاعب التي اضافها للحصول على شدات، او عن طريق طلب العديد من البيانات الخاصة بحساب اللاعب والتي تؤدي إلى سرقة حساب اللاعب.

لذلك فإن إدارة اللعبة قد أعلنت أنه لا يجب الوثوق في اي مواقع او روابط منتشرة، وأما اللاعبين الراغبين في شحن شدات لحساباتهم فإن ذلك يكون عبر الرابط الرسمي فقط الخاص باللعبة، والذي من خلالة يتم التواصل بشكل رسمي من الادارة إلى اللاعب، ومؤخرًا قد تمت اتاحة إنشاء حسابات جديدة عبر الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي، وذلك التحديث الأخير للموقع والذي كان في شهر يونيو.

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

تعتبر شدات ببجي واحدة من أهم الأشياء التي يسعى لشرائها لاعبي ببجي، وذلك لأنه حين شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي تتمكن من شراء العديد من الاسلحة والأزياء التي تميزك بين زملائك وفريقك من اللاعبين، والجدير بالذكر أنه حين شحن اكثر من 1000 شدة تحصل على ذي أو سلاح كنوع من أنواع الهدايا التي يقوم بتقديمها الموقع الرسمي للعبة ببجي، والآن قد تمت اضافة خدمة شحن الشدات السيزون 19 الجديد عبر الموقع الرسمي.

خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي 2021