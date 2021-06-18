نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احترس أكثر التطبيقات التي تنتهك خصوصيتك من بين 20 ألف تطبيق تعرف عليها وتجنبها في المقال التالي
عمر شويل - جدة 1-تطبيق مستكشف الملفات ES File Explorer
وبناءً على رأي الخبراء نجد أن تطبيق مستكشف الملفات يعد هو التطبيق الأكثر شعبية في القيام بمهامه على أعلى درجة وهي الكشف عن البيانات، وظل هذا التطبيق هو أول وأفضل برنامج يقوم بدوره على مدار سنوات طويلة، ولكن فجأة حدث تحول مفاجئ فقد تحول الإصدار المجاني لأداة لضخ برامج البلوتوير والأدوات الإعلانية، مما نتج عنه إلى الاستسلام وتنزيل بعضها على هاتفك بسبب كثرة الإعلانات المنبثقة المتواجدة في شريط الإشعارات والتي لا يمكن تعطيلها. لحسن الحظ تم طرد التطبيق من متجر جوجل بلاي خلال الربع الأول من عام 2019 لارتكابه العديد من عمليات الاحتيال من خلال النقر على الإعلانات ولمن لا يعلم عن إعلانات الاحتيال، فهي وسيلة لممارسة النقر بشكل تلقائي على إعلانات الخلفية دون علم المستخدم، وللاسف لا يزال البعض يفضل استخدامه، كما يمكنك تنزيله على هيئة APK من بعض المصادر الخارجية ولكن من الأفضل حذفه فوراً والابتعاد عن كل التطبيقات التي تستتر وراء نفس مسماه، فإذا كنت تريد مستكشف ملفات أكثر أماناً وأفضل في هذا المجال، يمكنك تجربة العديد من التطبيقات والبرامج الاكثر امانا ولاتنتهك الخصوصية غيره.
2- تطبيق موفر الطاقة DU Battery Saver & Fast Charge
تطبيق توفير الطاقة والشحن السريع حصل على أكثر من 8 مليون تحميل على متجرجوجل بلاي للأسف بعض أصحاب الهواتف يصدقون أن التطبيق يكون سبباً في تسريع عملية شحن بطارية الهاتف، في الواقع هذا التطبيق هو امبراطور الإعلانات المتخفي، وراعي رسمي لجميع الإعلانات التي تراها بشاشة القفل وشريط الإشعارات، يجب أن تؤمن أن كل ما تراه من رسوم بيانية وصور جرافيكية توضح طريقة عمله ما هي إلا أساليب وهمية تحاول خداعك لتؤمن بأهميته وتبادر بتثبيته على هاتفك ولذلك ننصحكم بحذفه على الفور.
3- تطبيق متصفح Dolphin Web Browser
بالإضافة إلى متصفح دولفين خالي تماماً من الإعلانات يقوم بمهمته وهي دعم عرض الفيديو بتنسيق HTML 5، وبناءً على إحصائية عدد التنزيل وصل عددها إلى أكثر من 50 مليون تنزيل له، هذا مجرد كابوس آخر للتبع وليس هذا فقط، بل يقوم بحفظ سجل زياراتك لمواقع الإنترنت في وضع التخفي بداخل ملف على هاتفك. وقد اتضح لمستخدميه أنه يكشف موقعك الحقيقي حتى أثناء استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN من خلال إفشاؤه لعنوان مزود الانترنت ISP الخاص بك، فكل ما تسمعه عن التطبيق ما هي إلا أساليب دعائية وترويجية تحاول لفت انتباهك، وننصح بعدم تحميله ولاتواجده على هواتفكم.
4- تطبيق متصفح UC Browser
ويعد هذا التطبيق من ضمن أحد أشهر المتصفحات المستخدمة في أسيا وأفريقيا على مدار العديد من التطبيقات، ويتميز إنه لديه طريقة فريدة في الحفاظ على معدل بيانات الاتصال بفضل تقنية الضغط التلقائي للمحتوى أثناء التصفح، ولكن يشتهر التطبيق بقدرته على إرسال استعلامات جميع عمليات بحث المستخدمين التي تتم بدون تشفير إلى خوادم تضر ببيانات اصحاب الهواتف ، حيث يتم نقل البيانات الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين بما في ذلك خطوط الطول وخطوط العرض وأسماء الأحياء والشوارع دون تشفير إلى خوادم AMAP وهي الأداة الخاصة برسم خرائط علي بابا. لذلك ننصح بعدم الاقتراب منه او حذفه اذا كان متواجد على هواتفكم.
5- تطبيق عرض الصور QuickPic Gallery
تطبيق QuickPic Gallery يعد شبه مكتبة يقوم بدوره والهدف الخاص به وهو عرض الصور وويتم استخدامه بكل سهولة، لم يكن مبهرجاً أو سيء السمعة في يوم من الأيام، وشهدت التحديثات المتكررة زروة نموها لتحتل قاعدة كبيرة جداً من المستخدمين، تم شراء التطبيق في عام 2015 من قبل شركة صينية سيئة السمعة وعلى الفور أصبح من إحدى التطبيقات الضارة لنظام أندرويد، ومنذ ذلك الوقت بدأت الشركة تتبع نهج تحميل بيانات المستخدمين على خوادمها الخاصة ولذلك تم إزالته من المتجر في عام 2018 ولكنه عاد مرة أخرى في عام 2019، وقد استشهدت الشركة لشرطة أندرويد أن التطبيق لم يستخدم أسلوب النقر فوق الإعلانات الاحتيالية ووعدت بصيانة البرنامج والعمل على تحسينه، لم يحدث شيء من هذا القبيل واليوم أصبح هناك العديد من التطبيقات التي تجسدت QuickPic ومن الصعب معرفة ما هو التطبيق الأصلي من بينها، لذلك يجب الحذر منه وعدم استخدامه ولا تواجده بهواتفكم.
6-تطبيق المُنظف Clean Master
تطبيق يرغب فيه الكثيرون ويعتبرونه تطبيق سيد التنظيف هو اسم ليس على مسمى، بنسبة كبيرة جداً قد يكون مُثبت على هاتفك الآن معزز السرعة وموفر البطارية ومحسن الأداء، كلمات كبيرة على تطبيق وهمي لا يفعل أي شيء سوى تخريب عمليات الحوسبة التي يقوم بها هاتفك ولحسن الحظ تم إزالته من المتجر في آواخر 2019، ولكنه لا يزال متاحاً على هيئة APK لذلك ننصح بعدم استخدامه، ولا يمكنك الاعتماد على أي بدائل عندما يتعلق الأمر ببرامج تنظيف الذاكرة لأنها جميعاً وسائل وهمية لا تتسبب إلا في استنزاف البطارية أكثر من المعتاد وقتل العمليات التي تمت معالجتها وتخزينها وهو ما يستدعي من المعالج القيام بها مرة ثانية وتخزينها أيضاً في الذاكرة وبهذا الشكل سيزيد من استنزاف نسب أكبر من البطارية.
7- تطبيق المُنظف CLEANit
يعد هذا التطبيق من أكثر التطبيقات التي حصلت على شكر نظراً لأهميته الذي تتضح من خلال اسمه، فهو يقوم بتنظيف الملفات غير مرغوب فيها، ووفقاً لتقارير البحث والخبراء نتيجة استخدامه استنتجنا إنه تم تثبيته أكثر من 10 ملايين مرة على الهواتف ويحصد أكثر من 4 نجوم على متجر جوجل بلاي ولكن لماذا هو سيئ تتساءل في الواقع وظيفته الأساسية هي إلحاق الضرر بهاتفك، حيث يؤدي مسح الذاكرة المُخبأة إلى إبطاء الهاتف عند معاودة فتح التطبيقات، وهذا سيؤول في النهاية إلى استهلاك نسب أكبر من طاقة البطارية بالتأكيد أنت تعلم أن قتل البرامج المفتوحة في الخلفية لا يساعد في الحفاظ على عمر البطارية كما هو شائع بين مستخدمي الهواتف ولذلك ينصح بعدم الاستخدام وعدم تواجده على هواتفكم.
8- تطبيق التعارف والدردشة Hago
Hago هو تطبيق الكل في واحد يقوم بدوره الذي تم تصميم لأجله وهو القيام بالتسكع مع الأصدقاء أو تشغيل الألعاب أو الدردشة الحية في الوقت الفعلي، علماٌ بأن هذا التطبيق يتميز بإنه آمن لأعلى درجة، ولكنه يتيح إمكانية كسب أموال حقيقية مقابل ممارسة الألعاب والمشاركة في المجموعات، وهذا ما يدق على الفور جرس الإنذار، حيث يعطي لك أولولية كسب المزيد من المال إذا حاولت تثبيته بشكل منفصل APK دون الاعتماد على تثبيته من خلال متجر جوجل بلاي، وهذا ما يثير حوله الكثير من الشكوك ولذلك لا داعي من اللجوء إليه، بدلاً من ذلك أمامك العديد من الألعاب المجانية على المتجر التي تتيح لك إمكانية اللعب والمنافسة بطريقة شرعية وترفيهية ويجب عدم تواجده على هاتفك وعدم استخدامه.
9- تطبيق المقاطع الصوتية Fildo
يعد تطبيق فيلدو هو تطبيق غير شرعي يعمل على سرقة المقاطع الصوتية والقيام بتنزيلها على هيئة مشغل موسيقي، ونذكر من خلال هذا المقال إنه كانت هناك شراكة حميمة بينه وبين بعض الشركات الصينية التي تستخدم خدعة واجهة برمجة تطبيقات في الخلفية، وذلك بهدف إتاحة تنزيل أي أغنية تريدها من خوادمها الخاصة وأصبح يتمتع بخلفية شائنة وسمعة سيئة ولم يعد موثوق به على أساس جمع بيانات المستخدمين وغيرها من الانتهاكات التي يمكن أن تعرض خصوصيتك للمخاطر، وننصح بعدم استخدامه.
10- تطبيقات مكافحة الفيروسات
وتتنوع البرامج التي تقوم بدورها كمكافحة الفيروسات الموجهة لأجهزة سطح المكتب، نظراً لتحديث اتكنولوجيا أصبحت موفرة الآن في وقتنا هذا على كافة الهواتف الذكية هي ليست برامج سيئة في حد ذاتها، ولكنها ليست ضرورية في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة وهي إن كان الجهاز لديك Root، في هذه الحالة جوجل ليس لديها أي إمكانية لحمايتك، وبالتالي سيكون الهاتف عرضة للمخاطر دون استخدام برامج مكافحة الفيروسات، ولكن تأكد من تثبيتك لإحدى البرامج التي توفرها الشركات الكبيرة المتخصصة في هذا المجال، بعض الأمثلة على Avira أو Avast تقدم ميزات إضافية مثل حظر المكالمات أو غلق التطبيقات بكلمة مرورية أو مسح وفحص الجهاز عن بعد، وننصح من يريد استخدام بعض التطبيقات الامنه والاكثر امانا ومحافظة على الخصوصية الكثير من تطبيقات جوجل بلاي اختار افضلها وامنها وانسبها لجهازك.
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