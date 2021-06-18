احترس أكثر التطبيقات التي تنتهك خصوصيتك من بين 20 ألف تطبيق تعرف عليها وتجنبها

تطبيق يرغب فيه الكثيرون ويعتبرونه تطبيق سيد التنظيف هو اسم ليس على مسمى، بنسبة كبيرة جداً قد يكون مُثبت على هاتفك الآن معزز السرعة وموفر البطارية ومحسن الأداء، كلمات كبيرة على تطبيق وهمي لا يفعل أي شيء سوى تخريب عمليات الحوسبة التي يقوم بها هاتفك ولحسن الحظ تم إزالته من المتجر في آواخر 2019، ولكنه لا يزال متاحاً على هيئة APK لذلك ننصح بعدم استخدامه، ولا يمكنك الاعتماد على أي بدائل عندما يتعلق الأمر ببرامج تنظيف الذاكرة لأنها جميعاً وسائل وهمية لا تتسبب إلا في استنزاف البطارية أكثر من المعتاد وقتل العمليات التي تمت معالجتها وتخزينها وهو ما يستدعي من المعالج القيام بها مرة ثانية وتخزينها أيضاً في الذاكرة وبهذا الشكل سيزيد من استنزاف نسب أكبر من البطارية.

7- تطبيق المُنظف CLEANit

يعد هذا التطبيق من أكثر التطبيقات التي حصلت على شكر نظراً لأهميته الذي تتضح من خلال اسمه، فهو يقوم بتنظيف الملفات غير مرغوب فيها، ووفقاً لتقارير البحث والخبراء نتيجة استخدامه استنتجنا إنه تم تثبيته أكثر من 10 ملايين مرة على الهواتف ويحصد أكثر من 4 نجوم على متجر جوجل بلاي ولكن لماذا هو سيئ تتساءل في الواقع وظيفته الأساسية هي إلحاق الضرر بهاتفك، حيث يؤدي مسح الذاكرة المُخبأة إلى إبطاء الهاتف عند معاودة فتح التطبيقات، وهذا سيؤول في النهاية إلى استهلاك نسب أكبر من طاقة البطارية بالتأكيد أنت تعلم أن قتل البرامج المفتوحة في الخلفية لا يساعد في الحفاظ على عمر البطارية كما هو شائع بين مستخدمي الهواتف ولذلك ينصح بعدم الاستخدام وعدم تواجده على هواتفكم.

8- تطبيق التعارف والدردشة Hago

Hago هو تطبيق الكل في واحد يقوم بدوره الذي تم تصميم لأجله وهو القيام بالتسكع مع الأصدقاء أو تشغيل الألعاب أو الدردشة الحية في الوقت الفعلي، علماٌ بأن هذا التطبيق يتميز بإنه آمن لأعلى درجة، ولكنه يتيح إمكانية كسب أموال حقيقية مقابل ممارسة الألعاب والمشاركة في المجموعات، وهذا ما يدق على الفور جرس الإنذار، حيث يعطي لك أولولية كسب المزيد من المال إذا حاولت تثبيته بشكل منفصل APK دون الاعتماد على تثبيته من خلال متجر جوجل بلاي، وهذا ما يثير حوله الكثير من الشكوك ولذلك لا داعي من اللجوء إليه، بدلاً من ذلك أمامك العديد من الألعاب المجانية على المتجر التي تتيح لك إمكانية اللعب والمنافسة بطريقة شرعية وترفيهية ويجب عدم تواجده على هاتفك وعدم استخدامه.

9- تطبيق المقاطع الصوتية Fildo

يعد تطبيق فيلدو هو تطبيق غير شرعي يعمل على سرقة المقاطع الصوتية والقيام بتنزيلها على هيئة مشغل موسيقي، ونذكر من خلال هذا المقال إنه كانت هناك شراكة حميمة بينه وبين بعض الشركات الصينية التي تستخدم خدعة واجهة برمجة تطبيقات في الخلفية، وذلك بهدف إتاحة تنزيل أي أغنية تريدها من خوادمها الخاصة وأصبح يتمتع بخلفية شائنة وسمعة سيئة ولم يعد موثوق به على أساس جمع بيانات المستخدمين وغيرها من الانتهاكات التي يمكن أن تعرض خصوصيتك للمخاطر، وننصح بعدم استخدامه.

10- تطبيقات مكافحة الفيروسات

وتتنوع البرامج التي تقوم بدورها كمكافحة الفيروسات الموجهة لأجهزة سطح المكتب، نظراً لتحديث اتكنولوجيا أصبحت موفرة الآن في وقتنا هذا على كافة الهواتف الذكية هي ليست برامج سيئة في حد ذاتها، ولكنها ليست ضرورية في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة وهي إن كان الجهاز لديك Root، في هذه الحالة جوجل ليس لديها أي إمكانية لحمايتك، وبالتالي سيكون الهاتف عرضة للمخاطر دون استخدام برامج مكافحة الفيروسات، ولكن تأكد من تثبيتك لإحدى البرامج التي توفرها الشركات الكبيرة المتخصصة في هذا المجال، بعض الأمثلة على Avira أو Avast تقدم ميزات إضافية مثل حظر المكالمات أو غلق التطبيقات بكلمة مرورية أو مسح وفحص الجهاز عن بعد، وننصح من يريد استخدام بعض التطبيقات الامنه والاكثر امانا ومحافظة على الخصوصية الكثير من تطبيقات جوجل بلاي اختار افضلها وامنها وانسبها لجهازك.