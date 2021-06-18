نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار مايكروسوفت قريبا الإعلان عن الترقية إلى Windows 11 قد تكون مجانية للبعض في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الفترة الأخيرة العديد من التسريبات التي تتعلق بشركة مايكروسفت، فقد انتشرت الشائعات حول موعد الإعلان الرسمي عن ترقية الخدمة والإعلان عن Windows 11، علماً أن استخدامه قد يكون مجاني للبعض و قبل أسبوع واحد من الإعلان عنه، كتجربة من الشركة لمستخدميه فقد بدأت التسريبات والأسئلة حول إصدار نظام التشغيل التالي من شركة مايكروسوفت، ويندوز Windows 11 في الظهور وذلك قبل أسبوع واحد فقط من الإعلان الرسمي عنه، وكان من أبرز تلك الأسئلة هي إذا كان المستخدمون سيتمكنون من الترقية إلى ويندوز الجديد مجانًا، واليوم ومن خلال مقالنا هذا ومن موقع ثقفني سوف نعرض لكم الإعلان الرسمي عن الترقية إلى Windows 11، فقد قد تكون مجانية للبعض، حيث اعلن أنهم قد يكونون قادرين على فعل ذلك، بشرط ألا يستخدموا Windows 8، حيث تشير التسريبات حتى الآن أنه حتى إذا كنت لا تزال تستخدم Windows 7 أو ويندوز 8.1، فستظل قادرًا على الترقية إلى Windows 11 مجانًا، ووفقًا للمعلومات الواردة والمصرح بها بهذا الشان ، يحتوي ويندوز 11 على مفاتيح إعداد منتج مخصصة لدعم Windows 7 و Windows 8.1، ويوجد أيضًا ملف لنظام التشغيل Windows 8، ولكن هذا الإصدار غير مدعوم، وتحتاج إلى الترقية إلى Windows 8.1 أولاً قبل الترقية إلى 11، تمامًا كما كان الحال مع Windows 10من قبل.

بعض الأجهزة والتي تكون جاهزة الترقية إلى Windows 11

ونذكر من خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني مدى تصميم Windows 11 الذي تم تصميمه بشكل ومظهر جديدان لنظام التشغيل Windows 10 رائع وفريد ومصمم بشكل تقني لا مثيل له، حيث ظهرت معلومات عن التحديث المرئي الشامل المسمى Sun Valley منذ بعض الوقت، وكان من المتوقع في البداية أن يكون جزءًا من ويندوز 10، لكن اتضح أنه نسخة جديدة، وعلى الأرجح، لن تبدو الترقية إلى النسخة الجديدة مختلفة تمامًا عن تحديث الميزات لمستخدمي Windows 10، ويجب أن يحصل كل شخص يستخدم ويندوز على ترقية مجانية إلى Windows 11، ويبدو أن ويندوز 11 مجرد اسم جديد للتحديث القادم ويمكنك أن ترى أن رقم الإصدار الخاص بإصدار ويندوز 11 الذي تم تسريبه ليس بعيدًا عن الإصدارات التي كان مشتركو برنامج ويندوز إنسايدر يختبرونها لنظام التشغيل Windows 10 حتى الآن، ويعتبر هذا الأمر طبيعي، وذلك بالنظر إلى أن مايكروسوفت كانت تتحدث باستمرار عن عدد الأجهزة التي تعمل الآن بنظام Windows 10.

مراعاة تحديث نظام التشغيل Windows 10

ومن الجدير بالذكر إنه تم تصميم Windows 10 والهدف منه هو تقديم تحديثات العمر الافتراضي المدعوم للجهاز، يمكن توفير نوعين من التحديثات:

تحديثات الجودة وهي تضم (التحديثات الأمنية وغير الأمنية).

تحديثات الميزات

بالإضافة إلى إضافة ميزات جديدة إلى نظام التشغيل Windows 10 ويتم توفيرها عادة مرتين في العام. يعد التأكد من أن جهازك يتلقى هذه التحديثات ويتم تحديثه أمرًا مهمًا لأمان جهازك. يتحقق نظام التشغيل Windows 10 دوريًا من التحديثات حتى لا تضطر إلى فعل ذلك. عندما يتوفر تحديث – وإذا توفرت مساحة كافية على القرص على جهازك – فسيتم تثبيته تلقائيًا. حتى يستمر تحديث نظام التشغيل Windows 10، من المهم التأكد من توفر مساحة كافية على جهازك. انظر التفاصيل القابلة للتطبيق في الملاحظات التالية: