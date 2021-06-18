نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي تحديث لعبة ببجي الجديده pubg الكوريه مع الإضافات المتطورة داخل اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي من اكثر الألعاب انتشارا حاليا حيث أنها من اقوي الألعاب القتالية تقوم شركة ببجي بتطوير اللعبة بشكل مستمر. لتستطيع تقديم افضل شكل لمحبي ببجي مع إضافة أسلحة قتالية وعربات حديثه داخلها لأثارة المقاتل فهيا من القوي ألعاب المعارك الدامية والمثيرة بشكل كبير وهذا ما أدي ألي انتشار ببجي في جميع أنحاء العالم هكذا هناك بعض تحديثات ببجي الجديده والذي تبهرنا دائما لما تقدمة وهذا ما سوف نتحدث عنه ف مقالنا هذا لكي نطلع علي هذه التحديثات وإضافات قامة شركة ببجي بإصدارها.

لعبة ببجي الجديده pubg الكوريه

بالطبع كل محبي اللعبة والذين يقومون بالقتال داخلها يعلمون أن اللعبة تعتمد علي القتال والصراع من اجل البقاء داخل منطقة الأمان مع استمرار التخلص علي أخصامه بشكل سريع حيث منطقة الأمان تتقلص بسرعه يجب علي المقاتل الإسراع في القتال مع وجود كافة أنواع الأسلحة والعربات القتالية وبالطبع يتمكن أي مقاتل داخل اللعبة شراء كافة أكسسوارات والأسلحة القتالية إذا كان لدية شدات وهنا يقوم ألاعب بطريقة تمنحه صلاحية الشراء من خلال شحن شدات ببجي بطرق رسمية وهذا شكل لعبة ببجي المعتادين عليه ولكن تحديثات ببجي الجديده مختلفه تماما.

تحديث لعبة ببجي الجديده

حديثا أعلنة شركة ببجي بانها تعمل علي إضافة حديثه وهي سباقات الدراجات النارية القتالية وسيكون هذا السباق لوقت محدود وسيتم طرحة ضمن الموسم 12 الجديد .

هكذا تعاونت ببجي مع شركة el solitario الأسبانية لسباق الدراجات النارية لتصميم الإضافة الجديده ليستطيع المقاتل التسابق مع اربع لاعبين اخرين.وستكون الوضعية الجديدة متاحة علي خريطة miramar أيضا مع بعض تحديث ببجي الجديد والذي لم يتم الإعلان عنها حتي الآن ولكن علي جميع محبي اللعبة تجربة هذا السباق القتالي من ببجي والحصول علي الإثارة من هذا الوضعية الحديثة مع انتظار ما سيتم إعلان من تحديثات ببجي الجديده والمستمرة لإبهار كل محبيها.

كذلك ستكون السيارات الجديده داخل ببجي عبارة عن دبابات قتالية دفع رباعي ويتمكن المقاتل من قيادة هذه الدراجي في جميع أنحاء الخريطة والتنقل علي الأراضي القاحلة بكل سهولة وثقة مع وجود مقاعد خلفية ليستطيع جميع الفريق من استقلال نفس الدبابة الرباعية مع وجود أسلحة حديثة جدا غير المتعارف عليها في لعبة ببجي من الصدارات السابقة.