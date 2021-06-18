نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي pubg uc 2021 عبر رقم الـ ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من اللاعبين في جميع أنحاء العالم عن كيفية شحن شدات ببجي pubg uc 2021 أون لاين من خلال المواقع الرسمية المعتمدة والموثوقة في التعامل، من أجل الحصول على الشدات اللازمة التي تساعدهم على الممارسة الشيقة والجذابة في اللعبة الأشهر إلكترونيًا خلال الفترة الأخيرة، والتي حققت نسب ضخمة من حيث مرات التحميل عبر المنصات المختلفة، لذا أنه يكون من الضروري توافر رقم معرف للمستخدم خاص بك أو بطاقة رسمية للدفع الإلكتروني، تُساعدك على الحصول على الـ uc المطلوبة بكل سهولة، دون الوقوع لعمليات الخداع والنصب من قبل الهاكرز، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية:

شحن شدات ببجي pubg uc 2021

أما عن الخطوات الأساسية لـ شحن شدات ببجي pubg uc 2021 من خلال رقم الأي دي الخاص بمعرف اللاعب من المواقع الرسمية المضمونة أو من خلال بطاقة جوجل بلاي والتي يتم خصم المبلغ المالي مقبل كمية الـ UC التي يتم الحصول عليها، فتتمثل في الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي مثل: pubg midasbuy .

. اختر الدولي التي تنتمي لها والعملة الرسمية.

اضغط انطلق ثم اختار كمية الشدات.

سيظهر لك المقابل المالي للشحن.

أدخل رقم الـ ID الخاص بك.

اضغط موافق.

أبرز الأسعار الخاصة بالشدات

جدير بالذكر أنه يتم تحديد قيمة الشدة الواحدة لـ شحن ببجي في المواقع الرسمية المعتمدة، ويتم تقيمها ماليًا ككل وفق العدد والكمية مقابل العملة التي تختارها، فعلى سبيل المثال في المتوسط: بـ 70 ريال سعودي فقط يُمكنك الحصول على 3+60 من الشدات، أما متوسط الشادات من 400 إلى 600 فما يعادل المائة ريال سعودي تقريبًا، أو ما يعادل من العملات المحلية وفق كل دولة.

وتفعيل عدد من إضافات كراكين

يأتي هذا في الوقت الذي تم تفعيل فيه عدد من إضافات خريطة كراكين الجديدة التي تم إتاحتها في ببجي موبايل بدلاً من خريطة فيندي القديمة، ويمكنك أيضًا الآن قيادة الطائرة الشراعية الحديثة ودخول الأنفاق لقتال الأعداء وقنصهم من خلف الجدران المثقوبة باستخدام مختلف الأسلحة المتنوعة والحديثة، التي تساعد اللاعبين على تخطي المستويات المتقدمة.

أسعار شدات ببجي

يمكن الحصول الآن على شدات ببجي مقابل المال، وعن أبرز ما يتم تقديمه من عروض في هذا الصدد، فكل 340 شدة يقابلها 10 ريال سعودي وهذا أقل عرض من حيث المقابل، بينما يمكن الحصول على 690 شدة مقابل 37 ريال سعودي، بينما الـ 1875 شدة تعادل الـ 87 ريال سعودي، وسعر الـ 4000 شدة يعادل 169 ريال.