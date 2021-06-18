نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات لمتابعة أجمل الأغاني والأناشيد والبرامج الحصرية بصورة واضحة Toyor al Jannah HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة 2021، نقدم لكم أخر المستجدات التي قامت إدارة قناة طيور الجنة بتغييرها في التردد الخاص بها علي الأقمار الصناعية المختلفة، لتقوم ببث محتواها علي أعلي جودة لتناسب مشاهديها الكرام التي تسعي إلي إرضائهم بكافه الطرق الممكنة، خلال فترة إنطلاقها منذ عام 2008 وحتي وقتنا الحاضر، وذلك من خلال تقديم البرامج والأغاني والأناشيد علي أعلي جودة من الصوت والصورة، وعليه فأننا نوضح لكم من خلال موقعنا ثقفني تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 نايل سات، ليتم ضبطه واستقباله ومتابعة كل ما هو جديد.

تردد قناة طيور الجنة 2021

تردد قناة طيور الجنة 2021، تعتبر قناة طيور الجنة أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي والعالم، وذلك لانها تحظي بمكانة كبري في قلوب الأمهات والأباء والأطفال، لأنها تتميز بالمحتوي الغير شائع والمكرر، بل علي العكس أستطاعت القناة أن تنفرد بالمحتوي الجيد الذي يفيد الأطفال من خلال بثه عبر الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية والمسلية، بشكل ممتع ولذيذ، وتعمل من خلال محتواها علي الحفاظ علي القيم والمبادئ الأخلاقية المجتمعية الرفيعة، مثل الاحترام والصدق والتعاون والعمل الجاد، وغيرها من القيم التي تربي عليها أجيال سامية.

تردد قناة طيور الجنة 2021 علي الأقمار الصناعية المختلفة

يمكنكم الآن أستقبال إشارة تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي نايل سات وبأعلي جودة في الصوت وبدون أي تشويش، إلي جانب الصورة ذات التقنية العالية، وذلك لان القناة تعمل علي أستخدام تقنية HD وهي من التقنيات عالية الجودة، وبها يتم الاستمتاع بمشاهدة البرامج بألوان زاهية وصورة مريحة إلي العين، عن طريق ضبط إشارة الاستقبال علي التردد التالي.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11316

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/5.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021

أما إذا كان طفلك أصغر من 6 سنوات فإن قناة طيور الجنة بيبي هي القناة الفضائية المناسبة له، حيث تهتم القناة بعرض كل ما يتناسب مع الأطفال من تلك الفترة العمرية، لتعليمه اساسيات النطق والكلام والحروف والألوان، علي التردد التالي.