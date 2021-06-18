نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 عن طريق ال ID في دقائق Free Fire Diamonds في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 هي أكثر ما يبحث عنه محترفين لعبة Free Fire، وهي لعبة قتالية مثل لعبة ببجي وكول أوف ديوتي، تعتمد فيها على مواجهة فريق من اللاعبين وبدء معركة قتالية، لذلك يتعين على كل لاعب أختيار المعدات والأسلحة المناسبة للقتال، علاوة على ذلك فتوجد بعض المعدات غير متاحة بالمجان لذلك يجب شحن جواهر فري فاير.
مازال البحث قائم عن كيفية شحن جواهر فري فاير 2021، في هذا المقال نشرح لكم أفضل الطرق المستخدمة للحصول عليه، فهناك العديد من اللاعبين حتى ليوم هذا لا يعرفون طريقة شراء جواهر فري فاير.
طريقة شحن جواهر فري فاير 2021
تستطيع الاستفادة من الماسات في استكمال مراحل اللعب المختلفة، والحصول على تجربة أفضل عن طريق الدخول في أجواء المنافسة ومواجهة المهام الجديدة والفوز بهدايا ومكافآت، يمكنك شحن ماسات فري فاير عن طريق الخطوات التالية:
- الدخول علي موقع Garena free fire، وهو الموقع الرسمي للعبة Free Fire.
- التوجه إلى الموقع لخص بشحن الجواهر shop2game وأخيار لعبة فري فاير.
- إضافة ال ID الخص باللاعب الموجود في الصفحة الرئيسية عند فتح اللعبة حتى يتم تسجيل الدخول.
- تحديد كمية الماسات المطلوب شحنها.
- تحديد وسيلة الدفع المتاحة ثم الضغط على أشحن الآن ثم الضغط على موافق.
شحن ماسات فري فاير عن طريق ال ID
توجد العديد من الطرق المستخدمة في الحصول على جواهر فري فاير، لكن بعض تلك الطرق غير قانونية يستخدمها البعض في الحصول على ماسات فري فاير، لكننا نقوم بتقديم الحلول الشرعية للحفاظ على المعرف لشخصي الخاص بك، ففي العديد من الأحيان يتم غلق الحساب بسبب استخدام طرق غير شرعية للحصول على الجواهر.
من أسهل الطرق المستخدمة في الشحن هو أستخدام بطاقات جوجل وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على متجر جوجل بلاي من الجوّال.
- اختيار الوضع الأمريكي قبل الحصول على الجواهر.
- تحديد موقع الشحن وتسجيل البيانات المطلوبة.
- تسجيل رقم الجوّال وإضافة رقم المعرف الخاص بك ID.
- اختيار عدد الماسات التي تريد الحصول عليها.
- الضغط على حفظ البيانات وتحديد وسيلة الدفع.
- ستصلك رسالة على الفور بوصول الشحن إلى رصيدك.
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