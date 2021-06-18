نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports TV الجديد 2021 نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من متابعي قناة دبي الرياضية عن التردد الجديد Dubai Sports TV الجديد 2021 على القمر الصناعي NileSat او العرب سات ، تكفل شبكة فضائيات دبي الرياضية ثلاث فضائيات رئيسية خاصة بطرح محتوى رياضي طيلة 24 ساعة، ومن تلك الفضائيات قناة دبي الرياضية 1 ، واليوم من خلال ذاك المقال سوف نقدم إليكم تردد قناة دبي الرياضية، وبعض المعلومات عنها وأهم ما تقدمه على شاشتها من برامج وتحليلات رياضية، فتابعونا.

قناة دبي الرياضية

قناة دبي الرياضية هي فضائية تابعة إلي مؤسسة دبي للإعلام، تم انطلاق أول بث لها في عام 1998 من دبي بالإمارات العربية المتحدة، طيلة اليوم دون انقطاع، وتعرض على شاشتها محتوى رياضي شامل ومتنوع، و تقدم قناة محتواها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية فيمكن للمشاهد تغير القناة باللغة التي يفضلها بكل سهولة من إعدادات جهاز الرسيفر الخاص به.

يمكن متابعة قناة دبي الرياضية 1 عبر من خلال الموقع الرسمي الخاص بقناة دبي الرياضة من أي مكان حول العال، كما يمكن ايضًا معرفة كافة الأخبار الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية من مباريات وأخبار اللاعبين وغيرها على مدار الساعة من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة دبي الرياضية، وتتيح قناة دبي الرياضية 1 جدول مواقيت كافة البرامج والمباريات وما يتم عرضه على شاشتها عبر الموقع الرسمي الخاص بالقناة.

تردد دبي الرياضية

تعرض قناة دبي الرياضية 1 محتوى رياضي من أخبار ومباريات وأستوديو تحليلي عقب المباريات على مدار اليوم حيث تقدم قناة دبي الرياضية 1 نشرات إخبارية رياضية محلية وإقليمية ودولية على مدار الساعة، هذا بجانب عرضها تقرير صحفية وآخر الأخبار الرياضية عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تبث قناة دبي الرياضية 1 محتوى برامجي لكافة الألعاب الرياضية المختلفة ككرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12322 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات التردد 12130 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

لدي القناة قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي ويرجع ذلك لعرضها محتوى رياضي متكامل ومتنوع على مدار اليوم، تقدم قناة دبي الرياضية 1 محتواها بجودة الاتش دي والاس دي عالية الدِّقَّة والوضوح دون أي تقطيع أو تشوش، يمكن لمتابعين قناة دبي الرياضية 1 متابعة كافة ما تعرضه القناة على شاشتها بكل سهول على يد سيطرة على التردد الخاص بها على قمر نايل سات أو العرب سات، أو من خلال الموقع الرسمي الخاص بالقناة المختص بها