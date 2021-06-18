نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار شاشات سامسونج 2021 في السعودية بجميع الأحجام في المقال التالي

من الموضوعات الشائعة التي يتناولها الكثير من الأشخاص في السعودية ويبحثون عنها بشكل يومي هي اسعار شاشات سامسونج 2021 في السعودية. حيث يرغب عدد كبير من معرفة اخر تحديثات اسعار شاشات سامسونج كونها أحد أهم وأفضل شاشات التلفزيون المتوفرة حاليا في الأسواق السعودية. والتي تعطي المستخدم دقة عرض رائعة والوان مذهلة وتجربة مشاهدة الأفلام بأفضل جودة. ومقابل ذلك تكلفة وسعر مناسب للغاية لذلك نقدم لكم في هذا الموضوع جميع موديلات الشاشات الجديدة والأسعار الخاصة بها. اسعار شاشات سامسونج 2021 في السعودية اسعار شاشات سامسونج تضم تلفزيون UA65TU8000 سامسونج الذكي LED 4K بحجم 65 بوصة بسعر 3699 ريال.

تلفزيون سامسونج حجم 75 بوصة بدقة عرض 4K الموديل QA75Q60TAUXUM وسعر الشاشة 6999 ريال.

توفر سامسونج شاشة اخري بحجم 65 بوصة موديل UA65TU8000UXUM ودقة عرض الفيديوهات 4K بسعر 3699 ريال.

شاشة سامسونج 58 بوصة جودة الصورة 3100 وتمتلك خاصية الالعاب بدقة عرض 4K وموديل الشاشة QA58Q60TAUXUM متوفرة بسعر 3699 ريال.

سعر شاشة سامسونج 65 بوصة تمتلك معالج كريستال الترا اتش دي موديل UA65TU7000UXUM بسعر 3299 ريال. سعر شاشة سامسونج 82 بوصة في السعودية مع معالج Crystal بدقة 4K بسعر 7919 ريال. اسعار شاشات سامسونج في السعودية اسعار شاشات سامسونج في السعودية توفر شاشة 65 بوصة تمتلك وضع ديكوري وصوت محيطي بسعر 5199 ريال.

شاشة سامسونج 75 بوصة بمعالج Crystal 4K ويمتلك رسيفر داخلي وجودة الصورة به 2000 بسعر 5999 ريال.

شاشة سامسونج 75 بوصة مع معالج QLED 4K موديل QA75Q60AAUXUM بسعر 7999 ريال.

سعر شاشة سامسونج 65 بوصة موديل UA65AU9000UXUM تعطي جودة صورة 2800 وشريط خاص للألعاب بسعر 4999 ريال.

سعر شاشة سامسونج تلفزيون Q950TS بدقة عرض 8K حجم 75 بوصة موديل QA75Q950TSUXUM بسعر 69999 ريال. شاشات تلفزيون سامسونج اسعار شاشات سامسونج 85 بوصة شاشة فائقة الوضوح تعطي ألوان رائعة في عرض الفيديوهات. موديل QA85Q70AAUXUM بسعر 12999 ريال.

شاشة سامسونج 85 بوصة بجودة 4K موديل UA85AU8000UXUM بسعر 9999 ريال.

شاشة تلفزيون سامسونج 32 بوصة فل اتش دي بسعر 849 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة اسعار شاشات سامسونج 2021 في السعودية بجميع الأحجام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسعار شاشات سامسونج 2021 في السعودية بجميع الأحجام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.