نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض زين مسبقة الدفع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض زين مسبقة الدفع هي العروض التي تقدمها شركة زين الشهيرة على مستوى المملكة العربية السعودية في مجال الاتصالات، حيث توفر إلى جميع المواطنين والعملاء الباقات المتنوعة للحصول على المكالمات أو الإنترنت، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

عروض زين مسبقة الدفع

إليكم عروض زين مسبقة الدفع فيما يلي:

الباقة التي توفر 10 جيجابايت

ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر، وتكون قيمتها 165 ريال سعودي، وكود تفعيل الباقة هو 10GB3 والتجديد يتم بالشكل التلقائي، أما كود الغاء الباقة هو CA10GB3.

باقة 20 زائد 20 جيجابايت

هي الباقة التي تكون قيمتها 99 ريال سعودي، وتجدد كل شهر ورمز تجديد الباقة هو ،20GB1 أما رمز إلغاء هو CA10GB1 .

باقة 5G جي اللامحدودة

وهي التي تعطي العملاء خدمات الإنترنت دون حدود، وقيمتها 349 ريال سعودي، وتجدد بالشكل الشهري من خلال هذا الكود 5GUL 1 أما كود إلغاء الباقة هو 5GCAUL1 .

باقة 100 جيجا بايت

وهذه الباقة تجدد بالشكل الشهري وقيمتها 160 ريال سعودي، وتعطي العميل لقيت 100 جيجا بايت لمدة 30 يوم، وكود الاشتراك فيها هو100GB1 ، أما كود إلغاء التجديد التلقائي هو CA100GB1 .

الباقة غير محدود من زين

وهي التي تعطي العملاء الإنترنت دون حدود وقيمة هذه الباقة 325 ريال سعودي، وتجدد بالشكل الشهري، وكود التجديد هو CAUL .

باقة 50 زائد 50 من زين

وهي الباقة الشهرية التي تكون بقيمة 199 ريال سعودي، وكود الاشتراك فيها هو 50GB2 ، أما كود إلغاء التجديد التلقائي هو CA50GB2 .

باقة 100 زائد 100 من زين

وهي الباقة التي تجدد كل ثلاثة أشهر بالشكل التلقائي، وقيمتها 299 ريال سعودي، ورمز التجديد هو100GB3 ، أما رمز إلغاء الباقة هو CA100GB3 .

عروض زين مسبقة الدفع باقة 300 جيجا من زين

وهي التي تعطي العميل 300 جيجا، وتجددت كل ثلاثة أشهر وقيمتها 450 ريال سعودي وكود التجديد هو300GB3، أما كود الغاء الباقة هوCA300GB3.

خطوات شحن زين مسبقة الدفع من الراجحي