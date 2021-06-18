ضربة الشمس.. نصائح عند الاصابة

ضربة الشمس.. نصائح عند الاصابةغالبًا ما يصاب الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لفترة طويلة بضربات شمس، ويعتبرها الكثيرون غير ضارة، لكن الأطباء لديهم وجهة نظر مختلفة.وفقًا لموقع "سبوتنيك"، أوضحت إيرينا دوبريتسوفا، طبيبة الأطفال، كيفية إدراك الإصابة بضربة الشمس، وكذلك ما يجب فعله إذا حدث ذلك.

وقالت: "مع ضربة الشمس، يصبح التنفس صعبًا، وقد تشعر بالغثيان والقيء، والدوار، والظلام في العينين، أو تبدأ النقاط السوداء في الظهور، ويصبح التنفس أكثر، ما يمكن أن يؤثر على القلب، وفي الحالات الشديدة، قد تكون هناك حتى هلوسة، وتظهر التشنجات، وكل هذا ينتهي بفقدان الوعي، لذلك، وخاصة للسائقين، عند أول إشارة: إذا شعرت بالغثيان أو الدوار، ابحث عن مكان لوقوف السيارات وانزل من السيارة".

وقدمت الطبيبة أيضًا بعض النصائح حول كيفية التصرف إذا تعرضت لضربة شمس أو شاهدت مثل هذه الحادثة مع شخص آخر، كما يلي:

- إذا سقط شخص، يجب جره إلى الظل، ليساعد في اتخاذ وضع أفقي.

- إذا تقيأ شخص ما، فأنت بحاجة إلى وضعه بطريقة تتجنب الاختناق بالقيء: أدر رأسه إلى الجانب، ويمكنك وضع كمادة باردة على مؤخرة رأسك أو إبطك.

- إذا كان لدى الشخص القوة وعاد إلى المنزل بمفرده، فيمكنه أن يأخذ حمامًا باردًا - نحو 20 درجة.

وبطبيعة الحال، في حالة الإصابة بضربة الشمس، من الضروري الاتصال بالطبيب، لأنه إذا كان الشخص في خطر، على سبيل المثال، يعاني من مرض في القلب والأوعية الدموية، فقد تؤدي إلى الموت.