نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الرياضية السعودية 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الرياضية السعودية 2021 يبحث العديد من عشاق كرة القدم عن تردد القنوات الرياضية السعودية عبر الأقمار الصناعية لمتابعة أهم البطولات والمباريات العالمية والمحلية، وكذلك متابعة البرامج المهمة والمباريات، وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة تردد القنوات السعودية على النايل سات للاستمتاع بكافة المباريات والبطولات.

تردد القنوات الرياضية السعودية

يمكنكم بكل سهولة ضبط وتنزيل الترددات التي سوف نعرضها لكم من خلال السطور القادمة على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بكافة المباريات والبطولات لمتابعة أهم الأخبار الرياضية التي يهتم بها عشاق الكرة المصرية على الأقمار الصناعية السهيل سات والعربسات، وكذلك يمكن الضبط وتنزيل تردد قناة الرياضية السعودية 1 و 2 وتردد قناة الرياضية السعودية 3 وتردد قناة السعودية سبورت 4 على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ترددات القنوات الرياضية السعودية

التردد : 12149 الاستقطاب : أفقي معدل الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القنوات الرياضية على سهيل سات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة Saudi Sports 10810 12523 عمودي عمودي 27500 5/6 SD KSA 1,2 HD 12149 أفقي 27500 5/6 HD

القنوات الرياضية على عرب سات

جودة المشاهدة معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب التردد HD 5/6 27500 أفقي 12149 HD 5/6 27500 عمودي 12015

تردد قناة السعودية الرياضية 1

القمر الصناعي: بدر التردد: 11976. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. القمر الصناعي: ياه سات التردد: 11746. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 8/9. القمر الصناعي :عرب سات التردد: 12149. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة السعودية الرياضية الثانية 2

تردد السعودية الرياضية 2 على القمر الصناعي نايل سات هو 12284 ، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة السعودية الرياضية 2 علي القمر الصناعي عرب سات هو 12149، الاستقطاب العمودي، معدل تصحيح الخطأ 5/6، معدل الترميز 27500

قناة الرياضية السعودية 3

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12284. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: عمودى (V). وتردد اخر وهو:- القمر الصناعى: عرب سات. التردد: 12149. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: افقى (H).

قناة السعودية سبورت 4

التردد عرب سات 11230 الإستقطاب أفقي 26 شرق معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 تردد النايل سات 12284 رأسي.