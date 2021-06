نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكييف شخصي متنقل .. اصنع بنفسك مروحة متنقلة صغيرة بدون تكلفة وودع الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صنع مروحة متنقلة صغيرة لاستخدامها خارج المنزل وأثناء التسوق، بعد دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ نلجأ جميعاً إلى تشغيل المروحة أو المكيف عند التواجد في المنزل، أما عند التواجد في الشوارع والأسواق نشعر بالحرارة المرتفعة بشكل أكبر خاصة مع أجواء الرطوبة، لذا نتناول اليوم إحدى الأفكار المبتكرة والجديدة التي تساعدك في مواجهة حرارة الجو في فصل الصيف، وسوف تستطيع بأدوات بسيطة وخطوات سهلة صنع مروحة متنقلة صغيرة والتي تعتبر بمثابة تكييف شخصي متنقل.

طريقة صنع مروحة متنقلة صغيرة لمواجهة الحر

نصنع اليوم سوياً مروحة صغيرة متنقلة يمكنك تشغيلها أثناء التسوق وفي المواصلات أو في أي مكان خارج المنزل؛ نظراً لصغر حجمها وطريقة عملها التي تعتمد على البطارية، كل ما تحتاج إليه لصنع ذلك التكييف الشخصي المتنقل هي بطارية 9V ذات مخرجين، غطاء به أنود وكاثود يتم إدخاله في الطرفين ويحتوي على سلكين، وكأنه غطاء لطرفي البطارية الموجب والسالب لإكمال الدائرة ويحتوي على سلكين كهربائيين أحمر وأسود.

وفي الجانب الأخر من البطارية وبإستخدام مسدس الشمع للصق، يتم إلصاق المُحرك الصغير الخاص بالمروحة والذي يحتوي على أسطوانة صغيرة طويلة، يتم إدخال قطعة المروحة البلاستيكية بها ومن الجهة الأٌخرى للمحرك نجد سلكين أحمر وأسود، وعلى جسم البطارية المستطيل وبإستخدام مسدس الشمع مرة أُخرى يتم إلصاق مفتاح القفل والفتح ( ON & OFF KEY ) والذي يحتوي على 0 & 1.

طريقة تشغيل المروحة بعد تجهيزها

ولكي تتمكن من تشغيل المروحة المتنقلة الصغيرة للاستخدام في المواصلات أو خارج المنزل، يتم توصيل طرفي السلكين ذو اللون الأحمر، حيث يخرج السلك الأول من المحرك والسلك الثاني من غطاء البطارية، ويتبقى سلكين باللون الأسود يتم إدخال السلك الأسود الخارج من المحرك في طرف مفتاح القفل والفتح ( ON & OFF KEY ) والذي يحتوي على 1&0، وإدخال السلك الأسود الثاني الخارج من غطاء البطارية، في الطرف الثاني لمفتاح القفل والفتح ( ON & OFF KEY ).

بعد إدخال قطعة المروحة الثلاثية المصنوعة من البلاستيك المتين، في القطعة الأسطوانية الطويلة الخارجة من المحرك، ولتشغيل المروحة المتنقلة الصغيرة يتم الضغط على مفتاح القفل والفتح ( ON & OFF KEY )،والذي يحتوي على 0&1 يتم الضغط على 1، لجد أنها تعمل على الفور بسرعة كبيرة لتمنحك تأثير المروحة الكبيرة رغم صغر حجمها، وتُستخدم تلك المروحة الصغيرة في المواصلات وأي مكان خارج المنزل.