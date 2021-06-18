نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي نصف نهائي دوري الأبطال على مختلف الأقمار في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي القادمة، يلتقي الأهلي المصري ضد نظيره الترجي التونسي، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة الذهاب، والتي سوف تنطلق صافرة بدايتها، غداً السبت الموافق 19\06\2021، مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم، ليس في مصر وتونس وفقط، بل يترقبها محبي كرة القدم في كل أنحاء العالم، لما للفريقين من شعبية جارفة في كل مكان، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة،عن طريقة يشاهدون بها مباراة الأهلي والترجي التونسي القادمة، حيث يوجد الكثير من الجماهير العاشقة لكرة القدم، لا يتاح لديها قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على الحقوق الحصرية لنقل المباراة.
موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي
يلتقي المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، يوم السبت القادم الموافق 19\06\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:
- 17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت تونس.
- 18:00:- السادسة بتوقيت القاهرة.
- 19:00:- السابعة بتوقيت مكة المكرمة.
- 20:00:- الثامنة بتوقيت الإمارات.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
الكل ينتظر موعد إنطلاق المباراة، حيث المتعة والإثارة والقوة والندية الشديدة بين الفريقين، لكن ليس لدى البعض إمكانية مشاهدة المباراة، عبر القنوات المشفرة مثل قنوات بي إن سبورتس، لكن لولعهم الشديد وحبهم الكبير لكرة القدم، يبحثون عن بديل يشاهدون من خلاله المباراة، وفي هذا المقال نوفر لكم البديل من القنوات التي سوف تنقل المباراة وهي كالتالي:
|قناة الكاميرون CRTV
|ياه سات
|11804 أفقي الاستقطاب 30000
|قناة بوركينا فاسو RTB
|يوتل سات
|10840 أفقي استقطاب 30000
|قناة ORTB
|يوتل سات
|11804 أفقي استقطاب 30000
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
تمتلك قناة تونس الوطنية الأرضية، حقوق نقل المباراة على التردد الأرضي فقط، لذلك سوف يتمكن كل الموجودين على أرض تونس، من مشاهدة المباراة مجاناً على هذه القناة.
القنوات المشفرة الناقلة للمباراة
تمتلك قنوات بي إن سبورتس، الحقوق الحصرية الكاملة لنقل مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بموجب عقود تم إبرامها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، لذلك ستنقل قنوات بي إن سبورتس اللقاء على القنوات التالية:
- beIN Sports 1 HD Premium.
- beIN Sports 4 HD.
- ومعلق المباراة هو “محمد بركات”.
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