نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف جديد من زي تي اي Red Magic 6R | فلاج شيب بسعر ممتاز في المقال التالي

منذ فترة أعلنت شركة Red Magic والتابعة لشركة ZTE عن أحدث هواتفها وهو هاتف Red Magic 6R ، وتعد أغلب هواتف الشركة موجهة بشكل خاص لفئة الهواتف الخاصة بالالعاب لذلك تعطي أداء مبهر في الألعاب وذلك بفضل مواصفاتها الداخلية لكن قد يكون ذلك علي حساب مواصفات الهاتف الأخري كالكاميرات مثلا. مواصفات هاتف Red Magic 6R: ‌يأتي الهاتف بوزن 186 جراماً.

‌خامات الهاتف من الزجاج من الأمام والخلف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم كذلك حول الهاتف.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يوجد المنفذ الخاص بكارت الميموري لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Red Magic الخاصة Redmagic 4.0.

‌كما يوجد كذلك في جنب الهاتف أزرار Triggers تستخدم في الألعاب.

‌يدعم الهاتف أيضاً خاصية NFC.

‌شاشة الهاتف 6.67 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل 395 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة 1B Color ، وكذلك التردد العالي حتي 144 هيرتز.

‌بالإضافة إلي وجود طبقة حماية علي الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، كما يصل السطوع إلي 770 شمعة.

‌يحتوي الهاتف علي أحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.

‌المعالج ثماني النواة نواته الأقوي بتردد 2.84 جيجاهيرتز من نوع Kryo 680.

‌وكذلك يوجد أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 660.

‌يتوفر الهاتف بنسختين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين الهاتف من نوع UFS 3.1. الكاميرات: ‌كاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بأربعة كاميرات : الأولي 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 وكذلك زاوية عريضة 120°.

‌الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً عدسة خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

‌تدعم الكاميرات HDR ، panorama ، وكذلك يوجد فلاش ليد ثنائي.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 8K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4k بمعدل 30/60 إطار ، وكذلك بدقة 1080 بمعدل 30/60/120/240 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري لهاتف Red Magic 6R: ‌علي غير المتوقع لا يدعم الهاتف سماعات ستيريو ، ولكن يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌لا يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف Optical موجوده أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌البطارية 4200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 4 بقدرة 30 وات.

‌مدخل الشحن من نوع Type C كالمعتاد ، مع دعم خاصية OTG.

‌يوجد بهاتف Red Magic 6R أنظمة خاصة بالتبريد مثل : رقائق نحاس فائقة التوصيل ، غرفة بخار للتبريد المائي ، جرافين ، وإطار معدني داخلي ، وكذلك طبقة Thermo gel.

‌يتوفر الهاتف بالألوان : الأزرق ، الفضي والأسود. سعر هاتف Red Magic 6R: يبدأ سعر الهاتف بـ499$ أو حوالي 7810 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف جديد من زي تي اي Red Magic 6R | فلاج شيب بسعر ممتاز - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف جديد من زي تي اي Red Magic 6R | فلاج شيب بسعر ممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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