تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية الأرضية 2021 الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية، ازداد البحث بشكل كبير عن تردد قناة التونسية الرياضية الأرضية 2021 الجديد، والسبب هو نقلها لمباراة نصف نهائي دوري الأبطال مباراة الذهاب، والتي تجمع بين الأهلي والترجي، والتي سوف تقام على أرض تونس على ملعب الأولمبي حمادي العقربي، اليوم السبت الموافق 19\06\2021، وسوف تنقل قناة التونسية الوطنية الرياضية التردد الأرضي اللقاء، حيث يتيح نظام الكاف في نقل المباريات، نقل القناة الأرضية للمباراة التي تقع على الأراضي التونسية، لذلك سوف يشاهدها من يتواجد في تونس فقط، وتوجد قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي والترجي، لكنها ليست قنوات عربية.

موعد مباراة الأهلي والترجي

تنطلق صافرة المباراة اليوم السبت الموافق 19\06\2021، حيث يفتتح الملعب الأولمبي حمادي العقربي أحداث اللقاء المنتظر، وذلك حسب التوقيتات التالية:

الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

السادسة بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

السابعة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والكويت والبحرين واليمن.

الثامنة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تردد قناة تونس الوطنية الرياضية