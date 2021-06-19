نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية الأرضية 2021 الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في المقال التالي
تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية، ازداد البحث بشكل كبير عن تردد قناة التونسية الرياضية الأرضية 2021 الجديد، والسبب هو نقلها لمباراة نصف نهائي دوري الأبطال مباراة الذهاب، والتي تجمع بين الأهلي والترجي، والتي سوف تقام على أرض تونس على ملعب الأولمبي حمادي العقربي، اليوم السبت الموافق 19\06\2021، وسوف تنقل قناة التونسية الوطنية الرياضية التردد الأرضي اللقاء، حيث يتيح نظام الكاف في نقل المباريات، نقل القناة الأرضية للمباراة التي تقع على الأراضي التونسية، لذلك سوف يشاهدها من يتواجد في تونس فقط، وتوجد قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي والترجي، لكنها ليست قنوات عربية.
موعد مباراة الأهلي والترجي
تنطلق صافرة المباراة اليوم السبت الموافق 19\06\2021، حيث يفتتح الملعب الأولمبي حمادي العقربي أحداث اللقاء المنتظر، وذلك حسب التوقيتات التالية:
- الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.
- السادسة بتوقيت مصر وليبيا والسودان.
- السابعة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والكويت والبحرين واليمن.
- الثامنة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
تردد قناة تونس الوطنية الرياضية
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11727
|الاستقطاب
|عمودي
|الترميز
|27500
أهم ما يميز القناة الوطنية التونسية
- تعد من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية.
- تعمل على مدار 24 ساعة كاملة.
- تستخدم أحدث أجهزة البث التليفزيوني لنقل المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت.
- تمتلك نخبة متميزة من المعلقين الرياضيين الذين يتواجدون في مختلف الملاعب الرياضية لنقل الحدث الرياضي لحظة حدوثه.
- تقدم العديد من البرامج الرياضية الناجحة والتي تستحوذ على اهتمام محبي الرياضة في تونس والعالم العربي.
- تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية بسبب ما تقدمه من محتوى رياضي راقي ومميز.
- تنقل جميع المباريات بشكل مجاني تماماً.
قناة تونس الرياضية الأرضية
كما هو معروف فإن قناة بي إن سبورتس، هي المالكة بشكل حصري لنقل مباريات بطولة دوري الأبطال، لذلك سوف تنقل المباراة عبر شاشتها، لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، يتيح لقناة البلد المضيف حقوق نقل المباراة على قناتها الأرضية فقط.
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