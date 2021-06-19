سيارة صينية أنيقة ومتطورة تغزو أسواق العالم قريبا

أعلنت شركة GAC الصينية أنها تتحضر لبدء مبيعات واحدة من أجمل سيارات السيدان التي طورتها وأكثرها تميزا.
ومن أكثر ما يميز سيارة GAC Trumpchi Empow الجديدة هو تصميمها الخارجي الذي يعطيها طابع السيارات القوية الرياضية، واللمسات الفريدة التي أضيفت على شكل ممتصات الصدمات من خلال تداخل ألياف الكربون مع عناصر الفايبر المطلية بألوان مختلفة.
وحصلت هذه السيارة على هيكل بطول 4 أمتار و70 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 143 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سم، وجهزت بعجلات رياضية بمقاسات تتراوح ما بين 16 و18 إنشا.
أما قمرتها فتميزت بعناصر مكسوة بالجلد ومزينة بالكروم، وجهزت القمرة بشاشة لمسية عملاقة، وأحدث أنظمة التكييف والمولتيميديا، وأنظمة لاسلكية لشحن الهواتف، إضافة لأنظمة تدفئة وتبريد المقاعد.
وستأتي النسخ الأساسية من هذه المركبة بمحركات T-GDI توربينية بسعة 1.5 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 177 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما يفترض أن تطلق نسخ أقوى مجهزة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر.
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