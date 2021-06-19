شاومي الصينية تكشف عن آلية شحن جديدة بواسطة الصوت

تعمل شركة ”شاومي“ الصينية على تقنيات شحن مختلفة، حيث قامت مؤخرا بتجربة تقنية Air Charge التي يمكنها شحن الأجهزة لاسلكيا دون أي كوابل أو حوامل.

واستعرضت الشركة مؤخراً تقنية شحن أخرى وهي HyperCharge التي تأتي مع دعم شحن سريع سلكي بقوة 200 واط، لكن هذا ليس كل شيء لدى الشركة الصينية.

فاجأت ”شاومي“ الأوساط التقنية بعدما انتشرت أنباء عن تقديم الشركة الصينية براءة اختراع تشير إلى أنها ستستخدم الصوت لشحن الهواتف الذكية والإلكترونيات الأخرى.

وكشفت بيانات طلب الحصول على براءة الاختراع، الذي تقدمت به ”شاومي“ من الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، عن بعض التفاصيل الرئيسية لحل الشحن المرتقب.

وتكشف وثيقة براءة الاختراع أن شركة الهواتف الذكية الصينية العملاقة تعمل على تقنية تستخدم الصوت ومكونات أخرى لشحن الأجهزة، وتتضمن التقنية جهاز شحن صوتي وجهاز تخزين للطاقة، ويشتمل جهاز شحن الصوت على ”جهاز تجميع الصوت، ومجموعة متعددة من أجهزة تحويل الطاقة، وجهاز لتحويلها من اهتزاز بيئي إلى اهتزاز ميكانيكي“، كما جاء في وصف براءة الاختراع.

وتكشف براءة اختراع شاومي أيضا أن الجهاز الإلكتروني سيحول هذا الاهتزاز الميكانيكي إلى تيار متردد (AC)، سيتم تحويله إلى تيار مباشر (DC) باستخدام جهاز تحويل الطاقة.

تشير براءة الاختراع إلى أنه يمكن استخدام تقنية الشحن هذه لشحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى دون الحاجة إلى أي مقبس طاقة.

وعلى الرغم من أن الشركة قدمت براءة الاختراع، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنها ستستخدم هذه التقنية في المستقبل القريب، فقد تلعب عدة عوامل دورا عند إتاحة تقنية جديدة تجاريا.

يشار إلى أن هذا هو ثاني حل شحن مستقبلي من الشركة يتم الكشف عنه في الأشهر الماضية. وقد أعلنت سابقا عن Mi Air Charge التي يمكنها شحن أجهزة متعددة في وقت واحد أثناء اللعب، والتجول دون استخدام أي كابلات أو حوامل.