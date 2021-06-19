نظام iOS يجلب ميزة جديدة لمستخدمي آيفون‎

قدم موقع ”يوتيوب“ ميزة طال انتظارها لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة أيباد، حيث سيتمكن جميع مشتركي ”Premium“ قريبًا من الاستفادة من ميزة الصورة داخل الصورة عند مشاهدة يوتيوب.
ويأتي ذلك بعد فترة من تقديم هذه الميزة لمستخدمي ”أندرويد“، حيث كان بإمكانهم الاستمتاع بمقاطع فيديو على ”يوتيوب“ أثناء استخدام تطبيقات أخرى.
وأكد موقع ”يوتيوب“ طرح الميزة الآن على التطبيق على أجهزة أيفون، وأيباد.
وتتيح ميزة ”picture in picture“ المعروفة اختصارًا بـ (PiP) للمستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو ”يوتيوب“ أثناء التصفح أو فتح تطبيقات أخرى على أجهزتهم المحمولة.
وتم طرح الميزة حاليًا لمستخدمي ”YouTube Premium“ على نظام تشغيل iOS، ويخطط يوتيوب لإطلاقها لجميع مستخدمي iOS في الولايات المتحدة أيضًا.
ومن أجل تنشيط ميزة PiP على يوتيوب، يجب على المستخدمين تشغيل مقطع فيديو على التطبيق مع سحبه للصفحة الرئيسة، وسيستمر تشغيل الفيديو في مشغل صغير يمكن تحريكه عن طريق السحب أو تغيير حجمه بالضغط بإصبعين.
وكان قد تم طرح ميزة ”Apple PiP“ المشابهة على أجهزة آيفون، العام الماضي، كجزء من تحديث نظام تشغيل iOS 14، وكانت تدعم العديد من التطبيقات، بما في ذلك: نتفليكس، وتويتش، وأمازون برايم فيديو، وديزني بلس، وأبل تي في، ولكنها لم تكن متوافقة مع موقع ”يوتيوب“.
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