نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن نقاط فورت نايت V-BUCKS واسترداد بطاقة الهدايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن نقاط فورت نايت V-BUCKS تحظى باهتمام كبير وواسع من قبل الآلاف من عُشاق ومحبي لعبة fortnite خلال الفترة الأخيرة، والتي استطاعت أن تأخذ مكانتها بين أشهر الألعاب الإلكترونية من حيث عدد مرات التحميل على المنصات المختلفة، وساعدها على ذلك عودتها القوية في الإصدار الثاني بعد توقفها عن العمل لعدة أشهر بسبب ظاهرة الثقب الأسود التي احترقت معه الجزيرة وغرقت بأكملها، إلا أنها استطاعت من خلال التحديثات المتتالية من العودة أقوى مما كانت عليه في السابق.

تحديث fortnite season 7

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه اللعبة لإطلاق تحديثها الجديد الخاصة بـ فورت نايت الموسم السابع، وذلك بعد انتهاء الفصل الثاني من الموسم السادس الذي أكمل معالم الخريطة، ليتبقى وصول كافة المهام والعتاد الخاصة بالقتال من أسلحة متنوعة ومركبات وطائرات وغيرها، سيتضمنها التحديث الجديد، أما عن المفاجآت الغير نمطية المتوقع ضمها سيكون إضافة عدد من السكنات وأشكال الملابس وخبيرة العناق الميكانيكية لطاقم اللعبة، بالإضافة إلى إجراء تحسينات موسعة على المتاجر وعلى المؤثرات الصوتية والبصرية بأنواعها المختلفة، كما سيتم تدشين مغامرة الصندوق الكلاسيكي وحرب النار.

شحن نقاط

يوجد العديد من المواقع الرسمية وغيرها التي تدعم خاصية شحن نقاط فورت نايت V-BUCKS والحصول على نقود اللازمة، ويتطلب ذلك تسجيل الدخول عبر الموقع المتاح، مع اختيار الكمية التي تريد الحصول عليها من النقاط والمدرج أمامها ما يعادلها من الريال السعودي أو العملة المحلية أو الدولار الأمريكي، ثم تسجيل طريقة الدفع الإلكتروني عن طريقة بطاقتك أو بالخصم من حسابك البنكي، ثم الضغط على موفق بعد اختيار الدولة.

خطوات استرداد بطاقة V-BUCKS

كما يمكنك الآن من استرداد البطاقات التي تم شراؤها من متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بنقود لعبة فورت نايت، من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول في Epic Games .

. اختيار خدمة استرداد رمز بطاقة V-Bucks أعلى الصفحة الرئيسية.

اضغط على بدء الاستخدام.

اختار طريقة تسجيل الدخول الخاصة بك في الحساب.

أو إنشاء حساب جديد.

ثم ابدأ في استرداد البطاقات.

ما هي نقاط أو نقود V-BUCKS؟

يبحث الكثير من اللاعبين، لاسيما ذوي الخبرة منهم، من محاولة الحصول بشكل دائم ومستمر على نقاط أو نقود اللعبة، وهي بمثابة نقاط تمكنهم من الحصول على السكنات والملابس والعناصر الأساسية وشراء ما يريدونه، من أجل مواصلة المشاركة في الأحداث القوية ومنافسةس اللعبين في الوصول للمستويات الأعلى، وهو ما يتمثل بشكل أساسي في الحصول على تلك النقاط والبطاقات.