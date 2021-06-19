طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 واستبدال المكافآت برقم الـ ID

يتواصل بحث الكثير من اللاعبين من معرفة أفضل وأسهل وأسرع طرق الحصول على شحن جواهر فري فاير 2021، من أجل الحصول على الدعم والنقاط التي تمكنه من الحصول على العناصر الأساسية التي تساعده في تخطي المستويات الصعبة والأعلى في اللعبة، فضلاً عن منافسة الآخرين من خلال وسائل الدعم المختلفة، ويتطلب ذلك معرفة طريقة الشحن الأساسية والموقع المعتمد الذي يمكنك الحصول على ما تريد من خلاله، وهو ما نتناوله معمن بالتفاصيل خلال السطور التالية.

شحن جواهر فري فاير 2021

في حالة الوصول لأسهل طرق شحن جواهر فري فاير 2021 وأكثر مصداقية وموثوقية، فيمكنكم الشحن والحصول على الماسات المطلوبة بأسعار مخفضة وعبر عدة عروض مميزة، من خلال تسجيل رقم الـ ID الخاص بك أو ما يُطلق عليه رقم معرف اللاعب، بعد تسجيل الدخول عبر موقع: Shop2game، ثم اختيار اسم دولتك وكمية الجواهر والماسات التي تريد الحصول عليها عن طريق اختيار شحن تلك اللعبة، ثم الضغط على موافق أو إرسال، وسيتم تلقائيًا الخصم من بطاقتك أو من حسابك البنكي، وسيصلك رسالة بالتأكيد عبر رقم جوالك الذي قمت بتسجيله.

كيفية استبدال مكافآت FREE FIRE

أما عن كيفية استبدال مكافآت فري فاير والحصول على الهدايا الخاصة بك، فيتطلب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع: FREE FIRE 2021 .

. كتابة أو إنشاء كود الاستعادة المكون من 12 حرف وأرقام كبيرة وصغيرة.

اضغط على خيار الهدايا أو الردهة من داخل فري فاير.

اضغط على خيار إضافة الذهب و الجواهر داخل محفظة الحساب أوتوماتيكيًا.

اتصل بخدمة العملاء شريطة أن يكون كود الصلاحية ساري التاريخ.

لا يمكنك إستبدال المكافآت عند إستخدام حساب الزائر.

يمكنك ربط حسابك الخاص بـ Facebook أو VK من أجل الحصول على المكافآت.

المشاركة في حدث حرب الإبادة

أما عن أبرز الأحداث التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل فريفاير، فيمكن المشاركة في حدث حرب الإبادة والحيوانات الأليفة، لتتمكن من معرفة من هو المخادع؟ من أصدقائك، ويتطلب الأمر فقط تسجيل الدخول والحصول على ما تريد للوصول إلى طريق الفجر الجديد، مع العلم أنه سيكون هناك أيضًا مكافآت مجانية يمكنك الحصول عليها بعد إنهاء المهمة داخل اللعبة خلال الأيام القليلة المقبلة.