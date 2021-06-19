نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الأهلي الرياضية Al Ahly HD-SD الجديد 2021 نايل سات الناقلة كواليس الأهلي والترجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الأهلي الرياضية Al Ahly HD-SD الجديد 2021 على نايل سات والتي تبث بتقنية HD عالية الجودية، وكذلك التقنية العادية SD، وهي الناقلة كواليس مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة أبطال دوري أفريقيا، وتعتبر قناة الأهلي سبورت الرياضية من أشهر القنوات الرياضية المصرية والتي تتبع في ملكيها النادي الأهلي، وتحظى قناة الأهلي بشهرة واسعة في أوساط الإعلام الرياضي العربي، وتهتم القناة بأخبار نادي القرن بوجه خاص، وبالرياضة المصرية والعربية والأفريقية بوجه عام، وتمتلك قناة الأهلي قاعدة جماهيرية هائلة من جمهور النادي الأهلي محلياً وعربياً، لذلك سنستعرض معكم ترددات قناة الأهلي وموعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي.

تردد قناة الأهلي الرياضية Al Ahly HD-SD الجديد 2021 “الأهلي ضد الترجي”

وتجدر الإشارة إلى أن قناة الأهلي من أوائل القنوات الرياضية التي تتبع أحد أندية مصر، وكان للنادي الأهلي السبق في امتلاك قناة فضائية تعبر عن النادي، وتنقل أخباره في كافة الألعاب الرياضية، وبالأخص كرة القدم، هذا وقد انطلق البث الأول التجريبي للقناة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2008، ويمكن متابعة أخبار قناة الأهلي وما تبثه وتقدمه من مباريات وبرامج من خلال الصفحة الرسمية لقناة الأهلي على الفيس بوك، والتي يتابعها أكثر من 2 مليون متابع.

ومن الجدير بالذكر أن قناة الأهلي الرياضية هي القناة الفضائية الرسمية للنادي الأهلي المصري، هذا ويتشكل مجلس إدارة تحرير القناة من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك تحت إشراف “حامد عز الدين”، وتسعى إدارة القناة إلى الارتقاء بمحتوى القناة الرياضي، وتقدم القناة العديد من البرامج الاستوديوهات التحليلية التي تتسم بالاحترافية والمهنية.

معلومات قناة الأهلي الرياضية

لمالك النادي الأهلي المصري تاريخ التأسيس 2008 البلد مصر الموقع الرسمي الموقع الرسمي صفحة فيسبوك الرسمية alahlyegypttv صفحة تويتر الرسمية AlahlyTV

أشهر برامج قناة الأهلي الرياضية

برنامج السادسة.

برنامج البيت الكبير.

برنامج الأبطال.

برنامج ملك وكتابة.

برنامج ترند.

استوديو تحليلات.

10 الصبح في الأهلي.

الأهلي خط أحمر.

تردد قناة الأهلي الرياضية الجديد 2021 على النايل سات

تردد القناة: 11747.

11747. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. التشفير: مجانية مفتوحة.

تردد بديل لقناة الأهلي الرياضية على نايلسات

التردد: 12340.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تقنية البث: HD – SD.

التشفير: مجاني.

هذا ويتعاظم البحث اليوم على تردد قناة الأهلي الرياضية، ويرجع ذلك لمباراة الأهلي اليوم ضد الترجي التونسي في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحظى مباريات الأهلي ضد الترجي التونسي بأهمية كبيرة، ومباراة الأهلي ضد الترجي هي المباراة رقم 21 التي تجمع الفريقين، حيث أن الفريقين قد التقيا في 20 مواجهه قبل مباراة اليوم، منهم 18 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولقاءين فقط في كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية».

بطاقة مباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي

البطولة: مباراة ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

مباراة ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. طرفي المباراة: الترجي التونسي ضد الأهلي المصري.

الترجي التونسي ضد الأهلي المصري. موعد المباراة: يوم السبت 19 يونيو 2021.

يوم السبت 19 يونيو 2021. توقيت المباراة: السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت تونس.

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت تونس. ملعب المباراة: الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

الملعب الأولمبي حمادي العقربي. حكم المباراة: الحكم الدولي فيكتور جوميز.

الحكم الدولي فيكتور جوميز. حكم فار: جاني سيكازوي.

تاريخ لقاءات الأهلي ضد الترجي التونسي

فاز الأهلي في 8 مباريات جمعت بين الفريقين.

فاز الترجي في 4 لقاءات جمعت بينه وبين النادي الأهلي.

تعادل الأهلي والترجي في 8 مباريات.

أحرز النادي الأهلي 22 هدف في مرمى الترجي.

أحرز الترجي 15 هدف في مرمى الأهلي.

أخر مواجهات بين الأهلي والترجي كانت في عام 2018، حيث التقى الفريقين 4 مرت، حيث التقيا في دور المجموعات، وتأهلا للأدوار النهائية، ثم التقى الفريقين في نهائي البطولة، وقد حقق النادي الأهلي الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي أيضا على تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية الأرضية، حيث أعلنت القناة عن إذاعة المباراة على إشارة البث الأرضي للقناة على النايل سات.