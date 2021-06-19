بعد تزايد حوادث السيارات .. سناب شات يزيل ميزة التقاط السرعة

أزالت الشركة المصنعة لتطبيق سناب شات ميزة تعرف باسم مرشح السرعة، التي تتيح للمستخدمين التقاط السرعة التي يتحركون بها ومشاركتها مع الأصدقاء وتمثل هذه الخطوة انعكاسًا كبيرًا لشركة سناب، التي قدمت الميزة في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، دافعت سناب عن هذه الميزة في مواجهة تحذيرات من دعاة السلامة الذين حاججوا بأنها تشجع على القيادة المتهورة.

وواجهت الشركة أيضًا دعاوى قضائية من عائلات أولئك الذين أصيبوا أو قتلوا في حوادث السيارات حيث كان السائقون يسيرون بسرعات زائدة، بزعم تسجيل حقوق المفاخرة عبر سناب شات.

ويعرض المرشح سرعتك الحالية بالأميال أو الكيلومترات في الساعة. وقد ادعى العديد من النقاد أن الميزة شجعت على القيادة المتهورة. وقال البعض إن سناب يجب أن يتحمل المسئولية عندما يكون مرشح السرعة متعلقا بحوادث السيارات المميتة.

من جانبها أوضحت الشركة أنها بدأت بإزالة الميزة هذا الأسبوع. ولكن قد يستغرق الأمر أسبوعين قبل أن تختفي من التطبيق لجميع مستخدميها النشطين شهريًا البالغ عددهم 500 مليون مستخدم.