نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشف من يراقبك على واتساب .. إذا ظهرت لك هذه العلامة في WhatsApp فأنت مراقب وكفية التخلص منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يكون هناك من يراقبك على واتساب ويستطيع أن يتعرف على رسائلك وصورك وكافة المحادثات التي تتم بينك وبين الآخرين، وبالتالي تفقد جانب الخصوصية في محادثاتك، ويمكنك من خلال هذا التقرير أن تعرف من يراقبك على واتساب وكيفية التخلص من هذه المراقبة، حيث أن واتساب يعمل دائماً على منح المستخدم العديد من المميزات التي تيسر له استخدام تطبيق الواتساب بعد أن اصبح WhatsApp من اكثر التطبيقات استخداماً حول العالم، ومن خلال خاصية واتساب ويب التي يمنحها واتساب لمستخدميه لتمكينهم من تشغيل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر لتسهيل الاستخدام، فمن السهل جداً أن يقوم احد الأشخاص أو المتطفلين بربط حساب تطبيق واتساب الموجود على هاتفك على منصة الكمبيوتر الخاص به.

كيف تتم مراقبة الواتساب

في البداية قبل معرفة من يراقبك على واتساب لا بد أن تعرف الطريقة التي يتم من خلالها ربط حسابك في واتساب على الجوال بجهاز كمبيوتر، حيث يتم ذلك من خلال الدخول على رابط واتساب ويب ومن ثم مسح الرمز المربع بالجوال بعد فتح تطبيق الواتساب ليتم ربط حسابك في الواتساب بجهاز كمبيوتر أو لاب توب، مما يجعل كل رسائل ومحادثاتك وصورك تظهر على الكمبيوتر الذي تم ربطه بالجوال عن طريق واتساب ويب الذي اطلقه واتساب تسهيلاً على المستخدمين في استخدام الواتساب على الكمبيوتر مما يجعلهم يستخدمون التطبيق بشكل أسهل.

معرفة من يراقبك على واتساب

يمكنك الآن التأكد من ربط تطبيق واتساب الخاص بك على الجوال بجهاز الكمبيوتر من خلال اجراء واتباع الخطوات التالية.

فتح تطبيق واتساب على الجوال الخاص بك.

ثم الدخول على علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة التطبيق.

ثم الدخول على واتساب ويب من النافذة المنسدلة.

وسوف يظهر لك المتصفح الذي يتم الدخول من لحسابك على واتساب والذي تم ربطه بتطبيق واتساب الخاص بك، فإذا كنت انت الذي الذي قمت بربطه على هذا المتصفح فلا تحذفه، وإذا لم تقم بربط حسابك على واتساب ويب فعليك فوراً إزالته، وحينما تقوم بإزالة المتصفح الذي يظهر لك لا يمكن لأي شخص الدخول على حسابك مطلقاً وبالتالي تكون قد تخلصت من مراقبتك على الوتساب كما توضح الصور التالية.

وبالتالي يمكنك معرفة الشخص الذي يستخدم جوالك وقام بربط حسابك في واتساب على جهاز الكمبيوتر بعد أن تتخلص من هذا الربط والاستمتاع بخصوصية حسابك.