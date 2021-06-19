نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير free fire عبر الموقع الرسمي في ثواني أحصل على 5000 جوهرة يوميا في المقال التالي
شحن جواهر فري فاير free fire عبر الموقع الرسمي ، لعبة Garena free fire من الألعاب التي يكثر السؤال حول شحن الجواهر لها باستمرار وذلك لأن شحن جواهر فري فاير من الأمور الهامة داخل هذه اللعبة وذلك لأنها تساعد على أن يتطور مشتوى اللاعب داهل اللعبة ويترقى وذلك يمكنه من شراء أي سلاح أو ملابس أو سكنات يرغب به مما يقوسه ويجعله قادرًا على مهاجمة أعدائه بكل سهولة ويتوفر من شحن جواهر هذه اللعبة أكثر من طريقة ومنهم الشحن المجاني ومنهم أيضًا الشحن برقم ال id.
شحن جواهر فري فاير free fire عبر الموقع الرسمي Shoptogame
يتم شحن جواهر فري فاير مجانًا من خلال مشاهدة الفيديوهات التي تعرضها اللعبة.
من خلال الخطوات التالية يمكنك شحن جواهر غارينا فري فاير free fire Garena برقم id فقط يجب عليك اتباعها بدقة وهي:
- قم بتصفح شبكة الإنترنت أولًا وادخل على واحدًا من محركات البحث المعروفة مثل فاير فوكس fire fox أو محرك جوجل كروم google chrom.
- قم الآن بتدوين اسم الموقع الرسمي لشحن الجواهر والذي أعلنت عنه شركة غارينا في الخانة الخاصة بالبحث ثم أنقر فوق علامة البحث وهي على شكل عدسة تكبير.
- عقب انتهاء البحث سوف تظهر لك بعض اللينكاك ابدأ بالنقر فوق الرابط الرسمي للموقع.
- سيتم فتح صفحة الموقع على الشاشة وسيظهر العديد من الألعاب قم بالنقر على اسم لعبة غارينا فري فاير حتى يتم فتح صفحتها.
- قم بتسجيل البيانات مثل اسم دولتك ونوع العملة .
- اختر نوع الباقة المناسبة بعدها أضغط شراء.
- قم بتسجيل رقم id التابع لك في اللعبة للتأكد من وصول الجواهر اللعبة .
باقات شحن جواهر لعبة غارينا فري فاير من الموقع الرسمي
وأسعار الباقات في مصر هي:
- 5 جواهر = 3 جنيه .
- 20 جوهرة بسعر 8 جنيه .
- 50 جوهرة = 15 جنيه .
- 70 جوهرة = 18 جنيه .
- عدد 170 جوهرة بسعر 35 جنيه .
- 335 جوهرة بسعر 70 جنيه .
- 5600 جوهرة = 955 جنيه + 3 جواهر هدية.
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