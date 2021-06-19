نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة رسمية لـ شحن جواهر فري فاير عن طريق id موقع Shop2gam آلاف الجواهر في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعرفوا علي طريقة شحن جواهر فري فاير، في ظل الانتشار الواسع الذي حققته لعبة فري فاير والتي شهدت اقبالا كبير منذ إصدار اللعبة بين الكثير من محبي الألعاب وهواة المغامرة والتشويق، أصبح البحث عن طريقة الشحن، بشكل رسمي من خلال الخصم من حساب اللاعب أو باستخدام رقم التعريف id.
شحن جواهر فري فاير
هذا ولقد حازت لعبة فري فاير على أعلى عدد مرات تحميل من بين الكثير من الألعاب الإلكترونية المنافسة ، حيث يمكن للاعبين من خلال الحصول على الماسات والجواهر تحقيق الفوز والانتصار والانتقال الي المستويات المتقدمة داخل اللعبة والفوز بالكثير من الجولات ضد المنافسين، هذا بالإضافة إلى إمكانية الفوز بالمكافآت والهدايا والمناسبات بشكل مباشر والعمل أيضا على توثيق الحساب، كما أن استخدام أي وسيلة الشحن غير مدفوعة بشكل رسمي قد يعرض حساب اللاعب للخطر.
طريقة شحن فري فاير
تتعدد الطرق والأساليب المستخدمة في الشحن، والتي من الممكن أن تكون أغلبها خاضعة لمواقع ومنصات غير معتمدة، الأمر الذي يعرض حسابك للخطر والتهكير، لذلك فإن اتباع الطرق وخطوات الشحن بشكل رسمي وشرعي يساعدك في الحفاظ على حسابك والحصول على الجواهر مقابل الخصم من البطاقات البنكية الخاصة بحساب اللعب بشكل مباشر.
شحن فري فاير باستخدام رقم ID
يمكنك شحن جاهر فري فاير من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- في البداية عليك تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالعبة FREE FIRE.
- الحصول على باقة بطاقات الشحن المتاحة.
- تسجيل الدخول عل موقع shopgame والضغط على أيقون اشحن الآن.
- اختيار عدد ما تحتاج اليه من الجواهر والماسات المطلوبة
- إدخال رقم التعريف الخاص باللاعب id.
- الموافقة على الشروط والأحكام
- تتلقي رسالة بتأكيد شحن الجواهر بنجاح.
الشحن من خلال بطاقة جوجل
يمكنك شحن الجواهر عن طريق بطاقات جوجل المتاحة ويمكنك معرفة كيفية ذلك عن طريق تلك الخطوات:
- يمكنك الشحن من خلال تسجيل الدخول عبر الحساب الشخصي على متجر جوجل بلاي.
- نقوم باختيار موقع الشحن الرسمي وتسجيل كافة البيانات المطلوبة والضغط على حفظ البيانات.
- ثم نقوم باختيار كمية الجواهر المطلوبة وسيتم خصم المقابل المادي ووصول رسالة بتأكيد الشحن والرصيد المتبقي.
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