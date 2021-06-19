نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير من الموقع الرسمي والحصول علي 2000 جوهره في المقال التالي
لعبة فري فاير من الألعاب الالكترونية المعروفة التي يحبها الكثير من الناس سواء الكبار والأطفال أيضا لان اللعبة قد تحتوي علي الكثير من المتنوعات التي تجذب اللاعب وتجعله لا يشعر بالملل اتجاه اللعبة، ففي الفترات الأخيرة اقترح يتسائل الكثير من لاعبين فري فاير عن كيفية شحن الجواهر وذلك لقدرتهم علي شراء الأسلحة أو شراء الملابس، ويمكن للاعبين فعل ذلك إلا إذا قام اللاعب بشحن الجواهر، فقد يتوفر لدي الكثير من المواقع الرسمية المضمونة انه يمكن للاعب شحن جواهر فري فاير من خلاله، كما أن الكثير من المواقع توفر العديد من العروض المميزة التي يهتم بها اللاعب مثل انه إذا قام اللاعب شحن عدد محدد من الجواهر يحصل علي ضعف العدد مجاناً، ولذا سنوضح بعض الخطوات اللا بد من اللاعب اتباعها لكي يتم شحن جواهر فري فاير بطريقة صحيحه.
شحن جواهر فري فاير من خلال موقع Orange free fir
يوجد بعض الخطوات التي يجب علي اللاعب اتبعها وذلك من اجل أن يتم شحن جواهر فري فاير بنجاح وهي كالتالي:
- ينبغي علي اللاعب أن يتوافر لديه رصيد كافي علي الحساب الخاص.
- عليك القيام بكتابة رقم الكارت لكي ييتم تعبئة رصيد الخط الخاص باورنج.
- عليك الدخول علي موقع shop2game ثم عليك أن تقوم باختيار اسم البلد واختيار صورة لعبة فري فاير.
- عليك تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال معروف الخاص بحسابك في اللعبة الآي دي واختيار أيقونة ” أنا لست روبوت”
- عليك القيام باختيار طريقة الدفع التي تناسبك ثم اختيار عدد الجواهر التي ترغب بها وسوف يتم منحك بضعف الجواهر التي قمت بشحنها مجاناً.
- عليك كتابة رقم الهاتف الجوال، وسوف يرسل إليك الموقع رسالة قصيرة تحتوي علي كود.
- قم بإرسال الكود مرة أخري ثم عليك الدخول علي موقع shop2game سوف تجد جملة عملية ناجحه.
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