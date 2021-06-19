عروض موقع Midasbuy للحصول على شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile بربط الـ Visa

لعبة ببجي موبايل وتحديثاتها التي تتم بصفة مستمرة جعلت اللاعب يزداد شوقهم للعب والفوز والتقدم في مراحل اللعبة، والبحث عن شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile بربط الـ Visa الخصاة بك بالموقع للحصول على عروض موقع Midasbuy الرسمي، حيث تحصل على عروض UC مجانية عن طريق ربط الفيزا Visa في متجر الشراء الخاص باللعبة، وذلك دون أن تقوم بالذهاب إلى مواقع تضرك وتضر حسابك الشخصي، ومن خلال موقع الشحن للعبة ببجي موبايل 2021 نقدم لكم العروض التي يقوم بتروجيها الآن، وهم عرضان نوضحهم لكم بالشرح مع كيفية الحصول على شدات ببجي موبايل pubg mobile.

شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile بربط الـ Visa

إن موقع Midasbuy الرسمي هو الموقع المعتمد من اللعبة ويتم منه الحصول على شدات ببجي بحسب الدولة المقيم بها، ووضع أسعار شدات ببجي بحسب الكمية وعملة البلد، ومن الموقع تجد الشراء، وكيفية استرداد الهدايا التي تحصل عليها، ومن العروض الحالية:

شراء حزمة royal pass الموسم 19، وتلك بقيمة 36.99 ريال سعودي

وعند شراء حزمة Elite Pass Plus الموسم 19 بسعر 89.99 ريال سعودي

عروض شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile

يقدم موقع Midasbuy عروض الحصول على شدات uc بشكل رسمي، وتلك العروض تحتاج ربط Visa في الموقع للحصول على شدات مجانية في الفترة من 7/ 6/ 2021 وحتى 17/ 7/ 2021، حيث يمنح لكل بطاقات العملاء التي تحمل علامة Visa التجارية الحصول على العروض، وهذه العروض تطبق وفق الشروط والأحكام الواردة بالموقع، والتي تتوافر لمن يملك علامة الفيزا التجارية في السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات.

عروض موقع Midasbuy

فترة العرض الترويجي الاول من 7/ 6/ 2021 وحتى 27/ 6/ 2021 م

ويتم عن طريق ربط Visa بحسابك في الموقع، وتحصل على شدات uc مجانية، كما يمنحك الموقع شدات بقيمة 300 uc

ويبدأ العرض الثاني من 7/ 6/ 2021 وحتى 17/ 7/ 2021 م

والذي يكون باستخدام بطاقة Visa في عملية الدفع الأولى فقط، وتحصل على uc مجانية

كيفية معرفة الحصول على الحزمة المجانية من الشدات

كما ذكر موقع ميدياس باي، أنه سيتم إعلامك عن طريق بريد اللعبة بحصولك على uc المجانية، وبذلك تعرفنا عن كيفية الحصول على شدات ببجي مجانية ضمن عروض موقع Midasbuy والتي تصل إلى 300 uc.