نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات المجانية الناقلة يورو 2020-2021 والمفتوحة بطولة أمم أوروبا euro في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قنوات المجانية الناقلة يورو 2020-2021 ، من المعروف أنه يوجد قناة سوف تقوم ببث بطولة كأس أمم أوروبا 2021 وهي شبكة قنوات بي ان سبورتس، حتى يتم متابعة كل مباريات تلك البطولة، وهذا من خلال اشتراك مما جعل الكثير من المتابعين القيام بالبحث عن قنوات مجانية مفتوحة بدون تشفير حتى يتمكنوا من مشاهدة المباريات، لذلك قامت القنوات العالمية الأجنبية بالإعلان عن أنها سوف تقوم بعرض بطولة أمم أوروبا عبر التردد الفضائي الخاص بها بشكل مجاني بدون اشتراك.
تردد قنوات المجانية والمفتوحة الناقلة يورو 2020-2021
أوقات قليلة وسوف تنطلق بطولة أمم أوروبا 2021 والتي تضم مجموعة كبيرة من المنتخبات الأوروبية حول العالم، لذلك قامت القنوات الرياضية بالإعلان عن أنها سوف تقوم بنقل مباريات أمم أوروبا بشكل مجاني وبدون تشفير، وأهم هذه القنوات هي الآتي:
- beIN Sports HD 2 Max
- And beIN Sports HD 1 Max
- beIN 4K HDR
- RTVS 2
- HRT 2
- NPO 1
- Sport TV1 Portugal
- Sky Sport Uno Italia
- ANT 1 (Greece)
- ORF 1 Austria HD
- TRT 1 HD
- TV4 Sweden
تردد قناة bein Sports HD 1 Max
- القمر : Eutelsat 8 West
- التردد: 12604
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500
تردد قنوات مجانية تنقل مباريات EURO
مجموعة من القنوات المجانية التي تقوم بنقل مباريات كأس أوروبا وهي كالاتي:
قناة L’Equipe TV HD
- القمر Astra 19.2°E،
- التردد 11895
- V 29700.
قناة M6 HD France
- القمر Astra 19.2°E
- التردد 12168
- V 29700
تردد قناة ZDF الألمانية المجانية المفتوحة
قامت قناة زد دي إف هي من القنوات الألمانية بالتصريح على أنها سوف تقوم بنقل مباريات اليورو لعام 2021 على القمر الأوروبي هوت بيرد واسترا سات، وسوف تقوم بتغطية كل المباريات، وهذا ما يبحث عنه الكثيرون لرؤية كل المباريات بشكل مجاني دون دفع اشتراك وهذا يكون من خلال التردد التالي:
قناة ZDF Germany
- القمر Astra 19.2°E
- التردد 11954
- H 27500.
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