نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف Red Magic 6 | فلاج شيب بسعر مميز في المقال التالي

يتوسع قطاع هواتف الألعاب بسرعة ، وتحتل شركة ZTE الصدارة بأحدث هواتفها Red Magic 6 و Red Magic 6 pro وكذلك أيضاً Red Magic 6R ، تمتلك الشركة تاريخًا في القيام بالأشياء بشكل مختلف وقد استخدمت نفس الإستراتيجية لهواتف الألعاب الخاصة بها. مواصفات هاتف Red Magic 6: ‌يزن الهاتف 220 جراماً.

‌خامات الهاتف من الزجاج من الأمام والخلف ، مع وجود إطار من الألومنيوم حول الهاتف.

‌يوجد بجنب الهاتف أزرار Triggers للتحكم في الألعاب.

‌وكذلك يوجد بظهر الهاتف مروحة خاصة بالتبريد.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يدعم الهاتف المنفذ الخاص بكارت الميموري لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌شاشة الهاتف 6.8 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 387 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة التردد العالي حتي 165 هيرتز ، وكذلك 1B Colo ، كما يصل سطوع الشاشة إلي 630 شمعة.

‌بالإضافة إلي وجود طبقة حماية علي الشاشة من Corning Gorilla Glass.

‌يعمل الهاتف بواجهة مستخدم Redmagic 4.0 المبنية على نظام تشغيل Android 11.

‌الهاتف يحتوي علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.

‌نواة المعالج الأقوي بتردد 2.84 جيجاهيرتز من نوع Kryo 680 ، وكذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات من نوع Adreno 660.

‌رامات الهاتف 12 جيجا من النوع السريع LPDDR5 ، وكذلك سعة تخزين 128 جيجا من نوع UFS 3.1. الكاميرات : ‌الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم HDR وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌يوجد بظهر الهاتف ثلاث كاميرات خلفية : الأساسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع دعم PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 وزاوية عريضة حتي 120° ، وأخيراً عدسة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل.

‌تدعم الكاميرات Panorama , HDR ، كما يوجد فلاش ليد كذلك.

‌يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K بمعدلي التقاط 30/60 إطار ، وكذلك التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60/120/240 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري: ‌كما المتوقع لفئة الهاتف فهو يدعم سماعات ستيريو تعطي صوت واضح ونقي ، كما يوجد كذلك مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌يدعم الهاتف خاصية NFC ، لكن لا يتوفر بدعم لشبكات الراديو FM.

‌البصمة موجودة في أسفل الشاشة ، مع دعم خاصية Face Unlock.

‌بطارية الهاتف بحجم 5050 مللي أمبير من نوع Li-poly تدعم الشحن السريع Quick Charge 4 بقدرة 66 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في غضون 65 دقيقة فقط.

‌لكن رأس الشاحن المرفق في علبة الهاتف يأتي بقدرة 33 وات فقط للنسخة العالمية من الهاتف ، وبقدرة 66 وات وذلك للنسخة الصينية.

‌مدخل الشحن من نوع USB 3.0 Type-C.

‌وسائل التبريد بالهاتف : مروحة للتبريد ، غرفة بخار ، رقائق نحاس فائقة التوصيل الحراري ، جرافيت ، وطبقة Thermo gel كذلك.

‌يتوفر الهاتف باللونين الأسود و أورورا. سعر هاتف Red Magic 6: يبدأ سعر الهاتف بـ599$ أو حوالي 9372 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة مواصفات وسعر هاتف Red Magic 6 | فلاج شيب بسعر مميز - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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