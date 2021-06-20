”أندرويد” يستعير خاصية أخرى من ”iOS”.. العثور على الجهاز دون إنترنت

كشفت تقارير جديدة أن تحديث ”أندرويد“ المقبل سيأتي بميزة مثيرة للاهتمام مستوحاة من نظام ”iOS“ التي تسمح للمستخدم بالعثور على هاتفه المفقود حتى وإن كان غير متصل بالإنترنت.

واستوحت ”غوغل“ خاصية ”Android Find My Device“ من منافستها ”أبل“ التي تتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن الهاتف المسروق أو المفقود دون أن يتصل بالإنترنت.

ويحتوي نظاما ”أندرويد“ و“IOS“ على خاصية العثور على الهاتف المفقود، وفقا لموقع ”ذا فيرج“ .

إلا أن هذه الخاصية تتطلب اتصال الهاتف المفقود بالإنترنت في الهواتف التي تعمل بنظام ”أندرويد“، وذلك على عكس هواتف ”أبل“ التي تستخدم هذه الخاصية دون اتصال بالإنترنت؛ إذ تقوم الشركة ببناء شبكة تسمح بتحديد موقع الهواتف دون الحاجة إلى توصيله بالإنترنت، وهو أمر مفيد للغاية.

وعملت ”غوغل“ على تقليد أبل وتزويد نظام ”أندرويد“ بميزة تحديد مكان الهاتف المسروق دون إنترنت التي تسمح لمالك الهاتف بتحديد موقع هاتفه المفقود دون الحاجة لانتظار اتصاله بالإنترنت.

ولم توفر الشركة تفاصيل حول كيفية عمل الميزة، ولكن من المتوقع أن تتضح تفاصيل عملها في الفترة المقبلة.