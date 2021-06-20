”تويوتا” تكشف عن سيارة ”Tundra TRD Pro” الجديدة

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية ”تويوتا“ تفاصيل سيارة ”البيك أب“ الجديدة التي ستطلقها من طراز تندرا ”Tundra TRD Pro“ من حيث التصميم، والإضاءة المميزة، وفقا لموقع Car and Driver.

وكانت تويوتا بدأت منذ مايو/ آيار الماضي، حملة إعلانية لـ ”Tundra 2022“ من خلال تسريب صور، ومقاطع فيديو قصيرة في الولايات المتحدة، حيث تحظى هذه النوعية من السيارات بشعبية كبيرة.

وكشفت الصورة المعلنة للسيارة الجديدة عن تجهيزها بواجهة أمامية جديدة، تمتاز بشبكة سوداء مع 3 أشرطة إضاءة ”LED“ مدمجة في أحدها شعار ”Toyota“ الكبير بالأعلى مع شارة ”Tundra“ بالأسفل.

ويضاف إلى ذلك عجلات سوداء مغطاة بالمطاط مصممة للقيادة على الطرق الوعرة.

وفي الصندوق الخلفي، تضم السيارة مصابيح ”LED“، تجمع بين خطين عموديين مع علامة ”TRD Pro“ على الغطاء.

وتم دمج 3 أضواء موضعية على اللوحة السوداء بطول الجزء العلوي.

وبالنسبة لقوة دفع السيارة، فهو تكوين الجيل الجديد ذاته من لاند كروزر التي تم طرحها أخيرا.

ويتوقع أن تتضمن السيارة محرك بنزين بست أسطوانات مزودا بشاحن فائق مزدوج، وبحجم 3.5 لتر وقوة إنتاج 305 كيلو واط، أو محرك ديزل 3.3 بقدرة 227 كيلو واط.

يشار إلى أن الجيل الحالي من تندرا يستخدم محرك ”iForce V8“ بسعة 5.7 لتر مع 381 حصانا وعزم دوران 401 رطل.

ويتوقع أن يكون للسيارة الجديدة نظام تعليق خلفي جديد، بحيث سيتم تغيير التعليق الخلفي من الصلب الزنبركي إلى ”متعدد الوصلات“.

ولم تفوت شركة صناعة السيارات اليابانية الإشارة إلى البدء بالتحول الكهربائي لخط البيك أب الخاص بها في المستقبل القريب لكنها لم تحدد وقتا لذلك.

وتعتمد تندرا 2022 على منصة تندرا 2021، وكما هو مخطط، سيتم تقديمها في الربع الرابع من العام الحالي.

ويتوقع أن يبلغ سعر بيع السيارة الواحدة نحو 36 ألف دولار.