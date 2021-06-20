شحن نقاط فورت نايت V-BUCKS والحصول على بطاقة المعركة بطريقة أسرع

شحن نقاط فورت نايت V-BUCKS والحصول على بطاقة المعركة، أصبحت أهم وأبرز اهتمامات عُشاق ولاعبي لعبة fortnite خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحصول على العناصر الأساسية للعبة، والاستفادة من تفعيل الإضافات التي تساعد على الحصول على الهدايا والمكافآت وتخطي المستويات الأعلى، بالتزامن مع المحتوى الجديد إلى الوضع الإبداعي الغير مُرخص المصحوب بعديد السكنات والملابس والأسلحة والمركبات الرائعة، التي تناسب طبيعة تلك المرحلة ووضعية الخريطة القتالة الشاسعة، والذي جلبه الموسم السابع الأحدث للفصل الثاني للتحديث التلقائي على الجوالات.

تحديثات فورت نايت battle royal

وبالرغم من أن تحديث فورت نايت الباتل رويال الجديد، قد تضمن عدد من الإضافات الرائعة، وأتاح المشاركة في أحداث هي الأولى من نوعها، إلا أنه في الوقت ذاته، لم يُتح وضعية المحتوى في الوضع الإبداعي، إذا تطلب من ضرورة اختبار هذا المحتوى والتحقق منه، من أجل جلب العناصر الجديدة، وهو ما اعتبره الكثيرين خطأَ يؤثر سلبًا على أداء تلك الإضافات، بينما اعتبره آخرون ميزة رائعة، حيث لم يتم تمكين هذه العناصر، لأنها تخلق تجربة محبطة للاعبين.

شحن نقاط فورت نايت V-BUCKS

يمكنك شحن نقاط فورت نايت V-BUCKS، كذلك أصبح بإمكانك أيضضًا استرداد البطاقات المُشتراة من متاجر البيع بالتجزئة من خلال:

تسجيل الدخول عبر حساب Epic Games الخاص بك.

الخاص بك. يمكنك تسجيل الدخول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والربط بينهما.

ثم انقر فوق ابدأ.

ثم الضغط على حسابك.

ثم شحن أو استرداد نقود V-Bucks الخاصة بك.

الحصول على بطاقة المعركة

وللحصول على بطاقة المعركة من فورتنايت، عليك بالحصول وتفعيل بعض المهام الأساسية في اللعبة مثل التحليق بالصحن الطائر، كذلك انتشال أسلحة الفضائيين ذات التقنية العالية، للحصول على الأزياء الجديدة والسوبرمان وبعض العناصر الأخرى المتاحة، يؤهلك ذلك إلى البدء الحصول على حزمة 1500 من نقود V-BUCKS، عن طريق بطاقة المعركة مقابل 950 عملة، أو عبر الربح بالفوز والوصول للمستويات المتقدمة، حتى يتسنى لك إمكانية شراء بطاقة المعركة التالية أو العناصر من متجر العناصر، لتبدأ بعدها جاهزيتك للحصول على الميداليات الستة الأساسية لكل مستوى على حده.