فيسبوك تتجه لتحديث معاييرها المجتمعية

فيسبوك تتجه لتحديث معاييرها المجتمعيةقالت فيسبوك إنها ستحدّث معاييرها المجتمعية لتكون أكثر وضوحًا حول كيفية تعاملها مع المحتوى الساخر، حسبما قالت الشركة في منشور على مدونة، بعد توصية من مجلس الرقابة وفقا لما نقله موقع Theverege.

وفقًا للمنشور "سنضيف معلومات إلى معايير المجتمع توضح ما هو السخرية التي نعتبرها جزءًا من تقييمنا للقرارات الخاصة بالسياق"، "سيسمح هذا التغيير للفرق بالنظر في السخرية عند تقييم انتهاكات الكلام الذي يحض على الكراهية".

قال Facebook إنه سيخصص استثناءات للسخرية، فإنه لا يحدد كيف أو ما الذي يمكن اعتباره هجاءً في إرشاداته، قال فيسبوك في رسالته إنه بالإضافة إلى توضيح إرشاداته حول الهجاء بشكل أوضح، فإنه "سيبدأ مراجعة لمحتوى متطابق مع سياق موازٍ"، وقد يتخذ المزيد من الإجراءات.

ويمثل هذا أحدث مثال على Facebook وفقًا لتوجيهات مجلس الرقابة، في وقت سابق من هذا الشهر، قال فيسبوك إنه سينهي ما يسمى بسياسة "الجدارة بالنشر"، والتي سمحت للسياسيين بالالتفاف على العديد من قواعد محتواها، قال نيك كليج من فيسبوك في منشور بالمدونة إن المضي قدمًا في الشركة "لن يتعامل مع المحتوى الذي ينشره السياسيون بشكل مختلف عن المحتوى الذي ينشره أي شخص آخر.

