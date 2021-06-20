نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 ميزات جديدة ستطلقها جوجل لنظام أندرويد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستطيع أن نعرض لمتابعينا نبذة عن ميزات جديدة سوف يتم إضافتها لنظام الأندرويد، وذلك بناء على ما أعلنته شركة جوجل حول تطوير نظام أندرويد وإضافة عدداً من المميزات، وكان الغرض منها إنها تساعد في جعل اختصارات المساعد بأن يكون لها فائدة كبيرة، وأيضاً تساعد على تحسن إمكانية الوصول، وبالإضافة إلى ميزات كثيرة من أهمها تنبيهات بشأن الزلازل، وبالتالي نعرض الميزات التي تم الإعلان عنها.

تشفير الرسائل وتنبيهات الزلازل

أولاً: تشفير الرسائل

من خلال محادثات rcs ، قد أوضحت جوجل عبر تطبيق الرسائل إنه قد يتم تشفيرها من طرف إلى طرف، وتعتبر هذه الميزة تكون متاحة فقط للمحادثات الفردية دون الجماعية في الوقت الحالي، و زر الإرسال قد يحتوي من خلاله على رمز قفل الذى يتم لتشفير الرسالة، ولكن يجب علينا متابعة ذلك لأن يوجد هناك الكثير من الأشخاص قد لا تتوافر لديهم خاصية rcs. ومن المحتمل انهم لا يستطيعوا استخدام الرسائل.

ثانياً: تنبيهات الزلازل

قد ذكرت شركة جوجل من خلال بعض المواقع في ظل التطورات التكنولوجيا والتحول الرقمي إنه قد يكون نظام الكشف عن الزلازل وأيضاً الإنذار ذلك من خلال الهاتف وقد يصل إلى تركيا والفلبين وكازاخستان وأيضاً جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وتم إطلاق النظام من خلال جوجل في كاليفورنيا، وفي شهر أبريل تم توفير لاحقاً في اليونان وذلك نيوزيلندا، حيث إنها أوضحت أنها تريد توفير و جلب الميزة إلى الكثير من الدول وذلك خلال العام المقبل. ولكن قد يتم التركيز من جانب البلدان المعرضة بشدة لخطر الزلازل، وقد يعمل النظام من خلال توفير إنشاء شبكة تهدف إلى الكشف عن الزلازل وتحذير المواطنين إذا كانوا في منطقة يحتمل أن تتأثر.

ترقية اختصارات مساعد جوجل والوصول الصوتي

أولاً: ترقية اختصارات مساعد جوجل

من خلال تطورات أخبار التكنولوجيا والتقنية توفر ميزة الاختصارات فى مساعد جوجل لجميع المستخدمين، وذلك من خلال للاتصال إلى جزء معين في التطبيق، ولكن عندما يتم ترقية هذه الميزة سوف تتيح لنا عرض معلومات المستخدمين في نموذج عنصر واجهة المستخدم بصفة مباشرة فى المساعد.

ثانياً : الوصول الصوتي

من خلال الوصول الصوتي في جوجل ،يتم التعرف على نظرات المستخدم حتى يتم التمكن من المعرفة اذا كان يتم التحدث إلى هاتفة أو من خلال أشخاص آخرين، حيث إنه يتم التوقف على هذه الميزة عن تلقي الأوامر إذا تم اكتشاف أن هذا المستخدم لا يمكن أن ينظر إلى الهاتف، وتعتبر هذة الميزة فى مرحلة تجريبية، كما إنه سوف يتم الحصول على التطبيق من خلال تحسينات عندما يتعلق الأمر ذلك بإدخال كلمات المرور، حيث إنه يستطيع المستخدم بأن ينطق كلمات مثل علامة الدولار فبالتالي يتم ترجمتها إلى الرمز، وذلك بدلاً من أن يتم كتابتها حرفياً.

المزيد من تخصيص و الرسائل المميزة بنجمة

أولاً: المزيد من تخصيص

لمستخدمى android auto ، استخدام الهواتف الخاصة بهم وذلك ليتم تخصيص مشغل التطبيق وآيضآ إدارة الوضع التي يكون مظلم يدوياً، وذلك بالإضافة إلى القدرة على التمرير بأسرع إلى أعلى القائمة، حقى يتم حصول شريط التمرير على الزر الخاص بالتنقل، حيث إنه أكدت الشركة تم التحسن من قبل المراسلة عن طريق تطبيقات مثل واتساب والرسائل ، وذلك ليسهل إرسال الرسائل وقراءتها.

ثانيا: الرسائل المميزة بنجمة

عندما تتلقى رسالة نصية مهمة ، فإنه يجب أن نوضحها بنجمة ،وذلك لكى يكون من السهل أن نصل إليها دون أن نستطيع اللجوء إلى التمرير مرة أخرى وذلك من خلال المحادثة للعثور عليها. وسوف نطرح الميزة فى تطبيق الرسائل وذلك خلال الأسابيع المقبلة.