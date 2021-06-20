كيف تشترك في مسابقة الحلم 2021 mbc dream وأرقام المسابقة

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عمر شويل - جدة كيف تشترك في مسابقة الحلم 2021 وخطوات التسجيل في المسابقة عبر الرابط المباشر أو من خلال العديد من الطرق الأخرى التي سوف نرفقها في التالي، حيث يمكن للمواطنين الاشتراك في المسابقة والحصول على جائزة مالية كبرى تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار أمريكي، وهذا يعد من أحلام الكثيرين في الدول العربية، وهي الاشتراك في مسابقة الحلم، والفوز بالجائزة التي يحلمون منها مع الموسم 15 للمسابقة.

كيف تشترك في مسابقة الحلم

هناك العديد من الطرق التي من خلالها يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم للموسم الجديد 2021، والذي يعد من اهم المسابقات العربية واكبرها على الإطلاق، والتي اصبح لها جمهور عريق ومشتركين عبر العالم العربي بشكل عام والذين يطمحون بالفوز بالجائزة الكبري التي وصلت قيمتها إلى 250 ألف دولار أمريكي، حيث انه بعد تمام عملية التسجيل في المسابقة يتم إرسال أسئلة ثقافية مختلفة ويجب على المشترك الإجابة عليها تدريجياً.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

وأما بالنسبة للخطوات والطريقة التي يتم من خلالها الاشتراك في مسابقة الحلم فهي كالتالي:

يتم الاشتراك في المسابقة من خلال رسالة نصية يكتب فيها كلمة “حلم” بالعربية أو الانجليزية أو الفرنسية.

ويمكن أيضاً الدخول عبر الموقع الإلكتروني المباشر mydream .

كما يمكن للمتسابقين تحميل التطبيق HELM على الهاتف.

ثم التسجيل والدخول عبر المسابقة بشكل سهل.

ومن ضمن طرق الاشتراك أيضاً الاتصال على الأرقام المختصرة المرادفة لكل بلد

وتحدد موقع شركة أم بي سي الأرقام بحسب شركة الاتصال المستخدمة، وسعر الرسالة.

رقم اشتراك الحلم بالدول

أما عن طريقة الاتصال على أرقام الحلم المختصرة فهي كالتالي:

رقم الاشتراك من داخل مصر الاتصال على الرقم المختصر 95450 لجميع الشبكات.

للاشتراك من السعودية الاتصال على رقم 650444 من موبايلي وعلى رقم 755505 من زين.

والاشتراك من تونس الاتصال على رقم 85988 وهذا بالنسبة لجميع الشبكات.

لكي يتم الاشتراك من موريتانيا الاتصال على رقم 1559.

ومن دولة المغرب فإن الاشتراك من الاتصال على رقم 9669.

الاشتراك من الأردن الاتصال على رقم 98880.

ورقم الاشتراك من سوريا الاتصال على رقم 1736.

للاشتراك من فلسطين الاتصال على رقم 1623.

كيف تشترك في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك المختصرة، وكذلك طرق التسجيل في المسابقة من الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص عبر الدول العربية، وبسهولة من تلك المقالة معرفة التفاصيل حول المسابقة والجوائز المرتقبة.