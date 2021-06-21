قد تكون منهم.. هؤلاء عليهم الامتناع عن تناول العنب

قد تكون منهم.. هؤلاء عليهم الامتناع عن تناول العنبيعتبر العنب من الفاكه المنعشة جدا واللذيذة، كما يوفر العنب وعصير العنب كمية كبيرة من الفوائد الرائعة، لكن بعض الأشخاص عليهم الحذر عند تناوله لأنه قد يسبب لهم الجلطة القاتلة.

وتشير الدراسات إلى أن عصير العنب يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المفيدة جدا للجسم، والتي تساعد على تقوية المناعة ودعم الجسم في مواجهة الأمراض.

كرات العنب تخفي "سرا لا يعرفه الجميع"

وبحسب المقال المنشور في موقع "msn"، هناك عنصر غذائي واحد لا يعرفه الكثيرون وهو هام جدا ويتواجد في كرات العنب الصغيرة وفي عصير العنب أيضا.

ونوه المقال إلى أن هذه الكرات الصغيرة تحتوي على "فيتامين ك" الرائع والمفيد جدا والذي يعلب دورا هاما في الجسم.

ويحتوي كوب واحد من عصير العنب الطبيعي غير الممدد على 22 ميكروغرامًا من هذه المغذيات الدقيقة والمفيدة (فيتامين ك)، حيث يوفر الكأس الواحد حوالي 24% من النسبة الموصى بها للنساء و18% للرجال.

عصير العنب خطير على مرضى الجلطات... لماذا؟

بحسب المقال، يعتبر عصير العنب و"فيتامين ك" من المغذيات المفيدة لأغلب الناس والحصول عليه أمر جيد جدا، لكن يوجد ملاحظة هامة جدا تتعلق ببعض الأشخاص الذين عليهم الحذر عند تناوله.

وبحسب الخبيرة والطبيبة، كيلسي لورانز، العاملة في مؤسسة "Graciously Nourished"، فإن "فيتامين ك هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تجلط الدم". وتضيف، إن "نقص فيتامين ك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكدمات أو النزيف المفرط عندما يصاب الإنسان بجرح لأنه لا يوجد ما يكفي في الجسد لمساعدة الدمك على التجلط (التخثر)".

وبحسب لورانز، يحتاج مجموعة واحدة من الناس إلى توخي الحذر بشأن مقدار هذه العناصر الغذائية التي يحصلون عليها من العنب أو عصير العنب، بحسب المقال المنشور في مجلة "eatthis" المتخصصة بالغذاء.

من يتناول هذه الأدوية يجب عليه الحذر

وتؤكد لورانز، أن "الأشخاص الذين يتناولون أدوية تعمل على منع تجلط الدم يحجب عليهم الانتباه من نسبة فيتامين ك".

وتتابع الخبيرة، إن "تناول الكثير من فيتامين ك أو القليل منه أثناء تناول دواء مسييل للدم يمكن أن يجعل الأدوية غير فعالة أو فعالة للغاية، ما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية مهددة للحياة أو نزيف وكدمات".

وبحسب المقال: "إذا كنت تتناول مميعات الدم (مثل الكومادين أو الوارفارين) ، فلا داعي للذعر، أو حتى استبعاد العنب من نظامك الغذائي بالضرورة".

وتشير الخبيرة إلى أنه "لا ينبغي أن يكون تناول العنب مصدر قلق كبير إذا كنت تتناول أدوية تسييل الدم، ولكن هذا يعتمد على كمية الحصة وعدد الوجبات بالإضافة إلى الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين ك، اجتماع هذه الأطعمة سيحدث فرقا".

وتوصي الخبرة هؤلاء الاشخاص بمراقبة الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين وكتابة قائمة بها وتجنب تناولها مع عصير العنب.

وتقول الخبيرة: "بالنسبة لمميعات الدم، فإن أهم شيء هو الحفاظ على تناسق تناول "فيتامين ك"، إذا كنت ستتناول المزيد من هذا الفيتامين من خلال السبانخ على سبيل المثال، تأكد من استشارة طبيبك".