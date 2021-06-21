للرجال فقط.. "البول الدموي" علامة منذرة لأمراض خطيرة

للرجال فقط.. "البول الدموي" علامة منذرة لأمراض خطيرةأي تغير يطرأ على الجسم بشكل خارج عن المعتاد علامة تحذيرية على مشكلة صحية يواجهها الجسم، ولعل أبرزها البول الدموي.

يظهر الدم في البول ليعطيه لوناً مختلفاً حيث تتنوع درجة اللون من الأحمر الفاتح إلى الأحمر الغامق، فما هي أسباب التبول الدموي عند الرجال؟

1- تضخم البروستات: تضخّم هذه الغدة يضغط على مجرى البول وقد تعيق تدفق البول بشكلٍ جزئي، ومن أبرز الأعراض المرافقة لتضخم البروستات صعوبة التبول وظهور دم في البول.

2- الأدوية: لبعض الأدوية آثار جانبية يمكن أن تؤدي إلى ظهور دم في البول، خصوصاً في حال تناول مضادات التخثر وأنواع أخرى.

3- الرياضة: من الأسباب الشائعة والطبيعية للتبول الدموي عند الرجل، ممارسة بعض أنواع الرياضات التي تتسم بالقوّة والتحمّل والإجهاد.

4- السرطان: فقد يكون الدم المرئي في البول مؤشراً لإصابة متقدّمة بسرطان في الكلى أو المثانة أو البروستات.

5- حصوات في المسالك البولية: حيث تمر المعادن التي تتركز في البول بعملية ترسب وتتحجر، ممّا قد يسبب مشاكل في عملية التبول مع آلام حادة وظهور لبعض الدم في البول.

المصدر: وكالات