مميزات جديدة على تطبيق جوجل Messages

مميزات جديدة على تطبيق جوجل Messagesعلى مر السنين، قدمت جوجل بعض الميزات المثيرة للاهتمام في تطبيق المراسلة الافتراضي - رسائل جوجل، وفي الآونة الأخيرة، طرح عملاق التكنولوجيا التشفير من طرف إلى طرف في تطبيق المراسلة الافتراضي الخاص به، والآن، يمنحك القدرة على تغيير حجم الخط في سلسلة محادثة.

كما ذكرت 9to5Google، تقدم الشركة الآن ميزة التكبير/ التصغير التي ستغير حجم الخط في رسائل جوجل لنظام Android، حيث إن هذه الميزة سهلة الاستخدام للغاية ويمكنك البدء بفتح أي موضوع على التطبيق، ويمكن للمستخدمين فقط الضغط بإصبعين مما يؤدي إلى زيادة النص الموجود في النافذة الحالية.

وسيتم ضبط جميع الطوابع الزمنية وفقاعات الرسائل وفقًا لذلك.

وإذا كنت تريد العودة إلى الحجم الافتراضي، فعليك ببساطة الضغط للعودة، ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه لا يمكن للمستخدمين ضبط حجم النص أثناء فتح لوحة المفاتيح، كما ينطبق حجم الخط الحالي أيضًا على جميع سلاسل المحادثات، لكن عرض القائمة الرئيسية لم يتغير.

وتم الإبلاغ عن القدرة على تغيير حجم الخط اليوم وليس من الواضح حاليًا متى ستكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي Android، وفي الآونة الأخيرة، كشف تقرير عبر الإنترنت أن جوجل مستعدة تمامًا لإطلاق إمكانية تمييز الرسائل بنجمة وتثبيتها في تطبيق رسائل جوجل.

ووفقًا للرمز الذي رصده مطورو XDA، تعمل جوجل على القدرة التي ستمكن المستخدمين من تثبيت الدردشات في الجزء العلوي من التطبيق، حيث عثر مطورو XDA على الكود في الإصدار الأخير 8.1.050 من جوجل Messages APK، وهذا هو الإصدار الثابت من التطبيق الذي يعمل حاليًا على أجهزة Android المحدثة.