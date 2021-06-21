تردد قناة أون تايم سبورت on time sports 2021 الناقلة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم في الكأس

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، من أهم الترددات الرياضية في مصر والعالم العربي، لنقل القناة المباريات الخاصة بالدوري المصري الممتاز أقوى بطولة في العالم العربي وأقدمها، فهي انطلقت عام 1948 ميلادي ومستمرة حتى اليوم، وينقل بطولة كأس مصر والتي سيتم نقل مباراة الزمالك والمقاصة الليلة، في الدور ربع النهائي للكأس من ملعب السويس الجديد، القناة هي الناقلة لجميع منافسات الرياضة المصرية في جميع الألعاب الفردية والجماعية، ومباريات المنتخب الوطني المصري الودية الدولية التي تقام في مصر، وفيما يلي تردد القناة على نايل سات.

نبذة مختصرة عن قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورتس، هي قناة متخصصة في نقل الأحداث والبرامج الرياضية، والقناة تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم، وهي ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، انطلقت عام 2017 تحت مسمى قناة أون سبورت والتي كانت ملك رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، وبعدها تم الدمج بين القناة وقناة تايم سبورت وأصبح أسمها الحالي قناة أون تايم سبورتس.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد