نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports 2021 الناقلة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم في الكأس في المقال التالي
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، من أهم الترددات الرياضية في مصر والعالم العربي، لنقل القناة المباريات الخاصة بالدوري المصري الممتاز أقوى بطولة في العالم العربي وأقدمها، فهي انطلقت عام 1948 ميلادي ومستمرة حتى اليوم، وينقل بطولة كأس مصر والتي سيتم نقل مباراة الزمالك والمقاصة الليلة، في الدور ربع النهائي للكأس من ملعب السويس الجديد، القناة هي الناقلة لجميع منافسات الرياضة المصرية في جميع الألعاب الفردية والجماعية، ومباريات المنتخب الوطني المصري الودية الدولية التي تقام في مصر، وفيما يلي تردد القناة على نايل سات.
نبذة مختصرة عن قناة أون تايم سبورت
قناة أون تايم سبورتس، هي قناة متخصصة في نقل الأحداث والبرامج الرياضية، والقناة تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم، وهي ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، انطلقت عام 2017 تحت مسمى قناة أون سبورت والتي كانت ملك رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، وبعدها تم الدمج بين القناة وقناة تايم سبورت وأصبح أسمها الحالي قناة أون تايم سبورتس.
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد
|القمر الصناعي
|النايل سات
|تردد القناة
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة
تنقل قناة أون تايم سبورت الأولى مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة الثلاثاء 2021/06/22، في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي غرينتش، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
أهم المميزات لمجموعة قنوات أون تايم
- القنوات تبث بتقنية HD عالية الجودة لمزيد من الجودة في الصورة.
- القناة تضم نخبة ممتازة من الإعلاميين الرياضيين والمعلقين المصريين.
- تقدم القنوات المباريات المصرية والعالمية في مختلف البطولات المحلية والعالمية.
- تنقل القنوات تغطية حية لكافة الأحداث الرياضية الكبرى التي تقام على الأراضي المصرية.
تردد قناة أون تايم سبورت 2021
تنقل القناة برامجها عبر القمر الصناعي عرب سات، الذي يغطي مناطق واسعة من العالم العربي ومنطقة شمال أفريقيا ووسط أوروبا، عبر التردد الجديد التالي لمزيد من الانتشار.11499 على الاستقطاب الأفقي، معامل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 6/5، وفي النهاية نتمنى مشاهدة ممتعة للقناة رقم واحد في مصر والعالم العربي.
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