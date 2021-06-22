”سامسونج” تكشف عن جهازها الجديد Galaxy Chromebook Go

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن جهاز حاسوب محمول جديد يحمل اسم Galaxy Chromebook Go.

ويعمل الجهاز الجديد بنظام التشغيل Chrome، ويتميز الكمبيوتر الجديد بمعالج Intel Celeron واتصال LTE وتصميم خفيف الوزن.

ويحتوي الجهاز على شاشة IPS LCD مقاس 14 بوصة، لكن دقتها محدودة 1،366 × 768 بكسل فقط.

ويأتي الجهاز مزودا بمعالج Intel Celeron N4500 الذي تم إنشاؤه باستخدام عملية 10 نانومتر، كما يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 غيغابايت/ 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين سعة 32 غيغابايت/ 64 غيغابايت/ 128 غيغابايت، وفتحة بطاقة microSD للتوسيع.

ويتميز الحاسوب الجديد بلوحة مفاتيح دون أرقام، ولوحة تتبع كبيرة متعددة اللمس، ومكبرات صوت استريو 1.5 واط، وكاميرا ويب بدقة 720 ”بكسل“.

كما يشمل الجهاز ميزات اتصال حديثة بشكل مدهش LTE (nano-SIM) و Wi-Fi 6 (2 × 2)، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذي USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويبلغ سمك الجهاز 15.9 مم ويزن 1.45 كغم، ويتم تشغيله بواسطة بطارية 42.3 واط في الساعة، ويأتي مزودا بشاحن USB من النوع C بقوة 45 واط.

ولم تعلن الشركة الكورية عن سعر الجهاز حتى الآن، لكنه من المتوقع أن يبدأ سعره من 299 دولارا.

وسيتم إطلاقه في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال الأيام القليلة المقبلة.