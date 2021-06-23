أشخاص ممنوعون من تناول التوت البري
التوت من الفواكه الموسمية اللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين كما أن محتواه من العناصر الغذائية يجعله من المنتجات المفضلة لدى الأطباء ولكن ليس لكل الفئات.
عن هذا الموضوع تحدّثت اختصاصية التغذية الروسية، أولغا كورابليفا، لوكالة “سبوتنيك” عن الأشخاص الذين لا يجب أن يتناولوا فاكهة التوت البري.
وقالت كورابليفا: “إن فاكهة التوت ممنوعة على الذين يريدون حقا أن يفقدوا وزنهم”.
ووفقا لاختصاصية التغذية، فإن “التوت يزيد من الشهية، فإذا قرر الشخص تقليل محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي اليومي، عليه استبعاد التوت مؤقتا من النظام الغذائي، أو استخدام التوت مع الزبادي أو الجبن الطري”.
وأشارت إلى أن “400 غرام من التوت يوميا هو معدل لا يضر بالصحة بالنسبة للبالغين، لكن يجب التخلي عن التوت في حالة الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي أو التهاب المعدة والقرحة المعدية أو مشاكل في الكلى”.
وأضافت: “التوت يمكن أن يضر بهم لأنه مدر للبول”.
وأوضحت كورابليفا بأن “توت العليق هو من مسببات الحساسية القوية، ولا ينصح بتناولها بكميات كبيرة من قبل أولئك الذين لديهم حساسية من أنواع التوت الأخرى، مثل الفراولة”.
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