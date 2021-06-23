الكشف عن سلسلة ”Huawei P50”

كشفت تسريبات حديثة أن شركة الهواتف الصينية ”هواوي“ تخطط للإعلان عن سلسلة ”Huawei P50“ في حدث رسمي سيعقد في الـ29 من يوليو/تموز المقبل.

وبحسب التسريبات التي نشرها موقع ”ويبو“ الصيني، فإن الإصدارات الجديدة ستأتي بمستشعر بزوايا فائقة الاتساع.

وكشفت التسريبات عن الموعد المرتقب، من خلال تلميحات مشفرة للرمز (1011011001)، ليتحول هذا الرمز إلى 729؛ ما يشير إلى أن الموعد المتوقع لعقد الحدث في الـ29 من يوليو/تموز، وستضم السلسلة ثلاثة هواتف وهي: ”P50“ و ”P50 Pro“ و“P50 Pro Plus“.

وأشار مصدر آخر للتسريبات في الصين، أن تفشي وباء كورونا أدى إلى نقص إمدادات الشرائحح ما دفع ”هواوي“ لإطلاق سلسلة ”P50“ كاملة بميزة الاتصال بشبكات ”G 4“ فقط، كما تضم السلسلة رقاقة معالج ”Kirin 9000“.

ومن المتوقع أن يتسبب ذلك الأمر في خفض سعر سلسلة ”P50″، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن هواتف ”P50 Pro“ و ”P50 Pro Plus“ ستدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس ”G5“.

كما كشف تسريب آخر، أن سلسلة ”P50“ ستأتي بمستشعر مميز بحجم 1/1.18 بوصة للكاميرا المميزة بزوايا عرض فائقة الاتساع، لذا سيكون من أكبر مستشعرات الكاميرا المستخدمة في الهواتف الذكية، وأيضا أكبر مستشعر بزوايا عرض واسعة قدم في الهواتف الذكية حتى الآن.

كما تشير التسريبات إلى أن ”هواوي“ ستقدم المستشعر الرئيس ”Sony IMX800“ بحجم 1 بوصة في سلسلة ”P50″، وهو أكبر مستشعر مستخدم في الهواتف الذكية.

وأخيرا، فقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هاتف ”P50“ يأتي بشاشة ”OLED“ بتصميم منحن، بينما تأتي ”P50 Pro“ و ”P50 Pro Plus“ بشاشة مميزة بتصميم “ waterfall “ في الجانبين.