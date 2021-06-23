”تويتر” تتيح لمستخدميها تحقيق دخل مالي من خلال اشتراكات مدفوعة

أعلنت شبكة ”تويتر“، أن عددا محدودا من مستخدميها في الولايات المتحدة سيتمكنون من اختبار ميزات جديدة باشتراكات مدفوعة للمستخدمين الذين يرغبون في تحقيق دخل مالي.

وبدأت الشبكة الاجتماعية قبول طلبات المستخدمين الراغبين في استثمار محتوى حساباتهم من خلال ”تيكيتد سبايسز“ و“سوبر فولوز“.

وأوضحت مسؤولتا المنتجات في ”تويتر“ إيلين هافليتشك وإستير كروفورد في بيان لهما، أن خدمة ”تيكيتد سبايسز“ تساعد على إنشاء تجارب صوتية مباشرة (في تويتر سبايسز) والتي يرغب المتابعون في دفع ثمنها“.

وقال البيان، إن ”خاصيّة سوبر فولوز تتيح لصاحب الحساب بناء علاقة مباشرة مع متابعيه الأكثر ولاء، ما قد يدر دخلا شهريا.

وسيتمكن نجوم ”تويتر“ من بيع تذاكر افتراضية للأحداث الصوتية عبر ”تيكيتد سبايسز“، بأسعار تتراوح بين دولار واحد و999 دولارا.

أما المشتركون ”المميزون“، فيتاح لهم الوصول إلى محتويات حصرية من خلال دفع حزم شهرية بقيمة ثلاثة دولارات أو خمسة دولارات أو عشرة دولارات.

قال البيان ”نريد أن نسهم في جعل تويتر مكانا يمكن فيه كسب المال من خلال إجراء محادثات محفزة، وليس فقط مكانا ممتعا للتفاعل مع الجماهير“.

وستقتطع ”تويتر“ نسبة 3% من إجمالي الإيرادات المتأتية من ”تيكيتد سبايسز“ أو ”سوبر فولوز“ والتي تقل عن 50 ألف دولار. أما المبالغ الكبرى، فسوف تتقاضى الشبكة الاجتماعية عمولة عليها بنسبة 20%.

ويمكن أن تتيح هذه الإيرادات للشركة تنويع مصادر إيراداتها القائمة -غالبا- على الإعلانات.

وأوضحت ”تويتر“ أن العمولات على المبالغ المتبقية ستُحتسَب بعد أن تكون متاجر التطبيقات أجرت عمليات السحب.

وتطبق ”أبل“ و“غوغل“ بالفعل رسوم خدمة على المطورين الذين يعرضون خدماتهم في متاجرهما عبر الإنترنت.

وتأمل ”تويتر“ أيضا من خلال الميزات الجديدة في جذب المزيد من الشخصيات المشهورة، وجماهيرها إلى شبكتها سعيا إلى بث إعلانات محددة الهدف.