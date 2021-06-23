”فيفو” تدخل سوق الأجهزة اللوحية وتطلق أول منتج في نهاية 2021

أعلنت شركة الهواتف الصينية ”فيفو“ رسميا دخولها إلى سوق الأجهزة اللوحية، لتكون بذلك أول شركة في مجموعة ”BBK Electronics“ تقتحم عالم الأجهزة اللوحية.

وأكدت العلامة التجارية الرائدة، إطلاق المنتج الأول لها في الربع الأخير من هذا العام.

وأعلنت ”فيفو“ عن خططها وعلامتها التجارية الفرعية ”iQOO“ العام الماضي، بعد أن سجلت الشركات علامات تجارية مثل: ”Vivo Pad“ و ”iQOO Pad“ و ”iQOO Book“ و“NEX Book“.

وسجلت الشركة في الآونة الأخيرة، العلامة التجارية ”Vivo Pad“ في أوروبا وظهر اسم المنتج -أيضا- في قاعدة بيانات مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، وفي وقت سابق، تم -أيضا- تسريب تصميم الجهاز اللوحي القادم من ”Vivo“.

وتُظهر الصور المسربة أن الجهاز سيأتي بشاشة كاملة دون أي شقوق في الأعلى للكاميرا الأمامية، ومع ذلك، لا توجد كاميرا أمامية مرئية على الجهاز، وهو أمر مستبعد تماما، لذلك يبقى أن نرى أين سيتم وضع الكاميرا.

وفي الخلف، هناك إعداد ثنائي الكاميرا مع فلاش ”LED“، وسيتم وضع جميع المستشعرات داخل وحدة كاميرا مستطيلة الشكل.

كما توجد مفاتيح التحكم في مستوى الصوت على اليسار وزر الطاقة على اليمين، عند إطلاقه، ستكون ”فيفو“ بين عدد قليل من صانعي الهواتف الذكية في الصين الذين دخلوا سوق الأجهزة اللوحية، لينضموا إلى قائمة شاومي و“هواوي“.

وبصرف النظر عن ”فيفو“ و ”iQOO“ و“ريلمي“، تفيد التقارير بأن ”أوبو“ الصينية تخطط لإطلاق جهازها اللوحي قريبا في السوق.