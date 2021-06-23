نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب هاتف أوبو Oppo A15 | مواصفات جيدة بسعر مناسب في المقال التالي

أعلنت شركة أوبو منذ فترة عن أحد هواتفها في الفئة الاقتصادية وكان هاتف Oppo A15 ، وتقدم الشركة في هذه الفئة الاقتصادية من الهواتف بعض التنازلات البسيطة لتقليل السعر لكن قد تظل مواصفات الهاتف ممتازة مقابل ذلك السعر. مواصفات هاتف Oppo A15: ‌الهاتف خفيف نسبياً فيأتي بوزن 175 جراماً.

‌الخامات المصنوع منها الهاتف من البلاستيك poly carbonite ، وكذلك الإطار حول الهاتف من البلاستيك أيضاً.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط ، وكذلك يوجد أيضاً منفذ لإضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌يأتي الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من أوبو ColorOs 7.2 المبنية على نظام تشغيل Android 10.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.52 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة HD+ مع دقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة 269 بكسل لكل إنش.

‌تحتل الشاشة من جسم الهاتف نسبة 88.7% ، وكذلك يصل سطوعها إلي 480 شمعة.

‌لا تزال الشاشة تدعم تردد 60 هيرتز فقط ، لكن ذلك مناسب بالنسبة لفئة الهاتف الإقتصادية.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio P35 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌يحتوي المعالج علي أربعة أنوية بتردد 2.35 جيجا هيرتز من نوع Cortex-A53.

‌وكذلك يوجد معالج رسوميات GPU من نوع IMG GE8320.

‌يتوفر الهاتف بإختيارين من سعة التخزين : 32 جيجا مع 2 جيجا رام ، أو 32 جيجا مع 3 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين الهاتف من نوع eMMC 5.1. الكاميرات وتصوير الفيديوهات : ‌تأتي كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 مع دعم للـHDR.

‌أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثلاثية : الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، وأخيراً كاميرا خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي كذلك بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.

‌تأتي الكاميرات بدعم HDR ، و panorama ، كما يوجد فلاش ليد كذلك.

‌بالنسبة للفيديوهات فيمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو كما المتوقع ، لكن جودة الصوت واضحة.

‌كما يوجد كذلك مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌لا يدعم الهاتف خاصية NFC ، لكن يتوفر بدعم لشبكات الراديو FM.

‌تأتي بطارية الهاتف بحجم 4230 مللي أمبير من نوع lithium polymer ، تدعم الشحن بقدرة 10 وات.

‌مدخل الشحن من نوع microUSB 2.0 وليس Type C كغيره من هواتف نفس الفئة.

‌بصمة الهاتف موجوده في الخلف أسفل الكاميرات ، مع دعم إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face Unlock.

‌يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات من الألوان : الأبيض ، الأسود ، والأزرق. سعر هاتف Oppo A15: 134$ لنسخة 32 جيجا مع 2 جيجا رام ، أو ما يساوي 2100 جنية مصري.

153$ لنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام ، أو ما يساوي 2400 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة مميزات وعيوب هاتف أوبو Oppo A15 | مواصفات جيدة بسعر مناسب - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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