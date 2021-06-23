تردد قناة فلسطين الرياضية الجديدة 2021 الناقلة لمباراة فلسطين وجزر القمر كأس العرب

تردد قناة فلسطين الرياضية الجديدة 2021، تعد من أهم وأشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي، مثل قناة أون تايم سبورتس المصرية، حيث أنه تقوم ببث جميع مباريات المنتخب الفلسطيني، وكذلك نقل مباريات الأندية الفلسطينية، وتقوم ببث العديد من البرامج الرياضية المتميزة في مختلف المجالات الرياضية المختلفة، لذلك تعد هي المبر الرياضي للشعب الفلسطيني، كما أنها تقوم بنقل العديد من الرياضات المختلفة، وليست قاصرة على كرة القدم فقط، وتمتلك أحدث أجهزة البث التليفزيوني لنقل الأحداث الرياضية في أفضل صورة وأنقى صوت، وتمتلك قناة فلسطين الرياضية، نخبة متميزة من المراسلين الرياضيين، الذين يقومون بنقل الأحداث الرياضية لحظة حدوثها.

تردد قناة فلسطين الرياضية الجديد 2021

تمتلك القناة نخبة متميزة من الإعلاميين الرياضيين المميزين، والعديد من البرامج الرياضية المميزة في مختلف الألعاب الرياضية، كما أنه تنقل أخبار العيد من البطولات الأجنبية، لكي يتابع المشاهد العربي والفلسطيني الأحداث باستمرار، كما أن القناة تعمل بأحدث أجهزة البث التليفزيوني الموجودة على مستوى العالم، لكي تنقل للمشاهد في أفضل صورة وأنقى صوت.

تردد قناة فلسطين الرياضية على النايل سات

القمر:- نايل سات.

التردد:- 12645.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

تردد قناة Palestine Sports على عرب سات

القمر:- عرب سات.

التردد:- 11958.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

موعد مباراة فلسطين وجزر القمر

تنطلق مباراة فلسطين وجزر القمر غداً الخميس الموافق 24\06\2021، وتقام المباراة لحسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العرب بقطر، وتقام المباراة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بقطر، حسب التوقيتات التالية:

السادسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

السابعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

الثامنة بتوقيت السعودية وفلسطين وجزر القمر والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر.

التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الخامسة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

أهم ما يميز قناة فلسطين الرياضة